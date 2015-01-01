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थम नहीं रहा माैताें का सिलसिला:चार काेविड राेगियाें की माैत, 181 पाॅजिटिव, बगैर मास्क वालाें के चालान

बीकानेर4 घंटे पहले
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  • मास्क अनिवार्य हाेने के बाद लगभग हर दुकान पर इसकी बिक्री

काेविड माैताें का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार काे बीते 24 घंटाें में चार काेविड राेगियाें की माैत के साथ ही बीकानेर में अब तक 270 काेविड माैतें हाे चुकी है। हर दिन पाॅजिटिव रिपाेर्ट हाेने का सिलसिला भी बरकरार है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार काे 181 पाॅजिटिव हाेने की पुष्टि की है लेकिन वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हाेने का अनुमान है। इन सबके बीच बाजार में दीपावली की भीड़भाड़ देखते हुए हर प्रमुख मार्ग पर पुलिस-प्रशासन की टीमें तैनात की गई है।

मास्क की अनिवार्यता लागू हाेने के साथ ही बाजार में बगैर मास्क घूम रहे लाेगाें के चालान काटने शुरू किए गए हैं। हालांकि पुलिस टीमें इन्हें समझा-बुझा रही है। कई लाेग मास्क मुहैया भी करवा रहे हैं। एक राहत की बात यह भी है कि मास्क अनिवार्य हाेने के साथ ही बाजार में जनरल स्टाेर से लेकर मेडिसिन की दुकानाें तक मास्क मिलने लगे हैं। कई टेलर्स सिर्फ मास्क ही बनाते नजर आ रहे हैं। काेराेना से बचाव के इस हथिायार के प्रति लाेगाें का बहुत तेजी से बढ़ रहा रुझान एक सुखद संकेत भी है।

^वायरस का संक्रमण है ताे पाॅजिटिव रिपाेर्ट ताे हाेंगे ही। अच्छी बात यह है कि अब पाॅजिटिव रेट कम हाे रही है। माैत का प्रतिशत भी देश-प्रदेश कई हिस्साें से कम है। अधिकांश माैतें ऐसे मरीजाें की हैं जाे पहले से गंभीर बीमारियाें से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद सतर्कता रखते हुए समय पर जांच-उपचार लेने और मास्क-दूरी का उपयाेग करने से बीमारी काे हराने में जल्द सफल हाेंगे।
डा.बी.एल.मीणा, सीएमएचओ बीकानेर

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