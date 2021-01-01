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भास्कर रियलिटी चेक:पीबीएम, एक दिन में डाॅक्टर काे दिखाना; जांच कराना और पूरा इलाज मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है

बीकानेर2 घंटे पहलेलेखक: धीरेंद्र आचार्य
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सोनोग्राफी के लिए भटकना पड़ता है मरीजों को। - Dainik Bhaskar
सोनोग्राफी के लिए भटकना पड़ता है मरीजों को।
  • ट्राेमा सेंटर की इकलौती सोनोग्राफी मशीन खराब
  • कैंसर के इलाज वाले इंजेक्शन भी खत्म
  • 12 बजे बाद जूनियर्स के भरोसे सारे आउटडोर

संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में राेज छह हजार से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं। वे ताे ये साेचकर आते हैं कि उन्हें यहां बेहतर डाॅक्टराें से बेहतरीन व्यवस्था के बीच इलाज मिलेगा, लेकिन यहां के हालात बिल्कुल उल्टे हैं। भास्कर की टीम बुधावार काे तीन अलग-अलग समय पर पीबीएम के हालात चेक करने गई, ताे कई चाैंकाने वाले तथ्य सामने आए। सामने आया कि अस्पताल की पूरी व्यवस्था ही वेंटिलेटर पर है और मरीज व उनके परिजनाें काे परेशानी झेलने के लिए मजबूर हाेना पड़ता है। वहीं, दूसरी ओर अस्पताल का स्टाफ बदइंतजामी और मनमानी के लिए मशहूर हाे चुका है।

पीबीएम की व्यवस्था को पटरी पर लाने के दावे पहले भी कई बार किए जा चुके हैं, लेकिन हालात में जरा भी बदलाव नहीं आता है। यहां आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को रोज परेशान होना पड़ता है, लेकिन किसी अधिकारी के माथे पर शिकन तक नहीं आती। भास्कर की टीम ने अस्पताल की व्यवस्था में खामियाें काे तलाशा और जिम्मेदार अधिकारियाें से उनका हल भी जाना। पढ़ें स्पेशल रिपाेर्ट :
सोनोग्राफी के लिए भटकना पड़ता है मरीजों को

ट्राेमा सेंटर में सोनोग्राफी मशीन खराब है। पीबीएम में 10 साेनाेग्राफी मशीनें हैं, जिनमें दो सुपर स्पेशियलिटी, एक कैंसर, एक जनाना और दो मुख्य हॉस्पिटल में हैं। एमसीएच और पोस्ट कोविड आईसीयू की मशीनों पर सिर्फ कोविड-पोस्ट कोविड रोगियों की जांच हाे रही है। 350 की सोनोग्राफी जांच की पर्चियां पहुंच रही। इनमें से सब जगह मिलाकर लगभग 200 की जांच हो रही।
देरी की वजह

प्राेफेसर के दोनों पद खाली। दो एसाेसिएट प्रोफेसर में से महज एक वह भी पातेय वेतन पर। असिस्टेंट प्रोफेसर पांच में से एक। ऐसे में तीन रेजीडेंट, दो फैकल्टी मिलकर छह सेंटर पर कर रहे काम।

PBM की व्यवस्था वेंटिलेटर पर; P-परेशानी मरीजाें की, B-बदइंतजामी और M-मनमानी स्टाफ की

लाइन में ही गुजर जाता है ज्यादातर मरीजाें व परिजनाें का पूरा समय

सुबह नौ बजे बेटी को दिखाने पीबीएम पहुंचे रघुनाथ को सबसे पहले पर्ची वाली लाइन में लगना पड़ा। वहां नंबर आया तो आउटडोर के बाहर फिर लाइन मिली। लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर तक पहुंचा तो उसने दो मिनट में स्टेथस्कोप लगाकर देखा। पर्ची पर कुछ जांचें लिख दी। अब जांच करवाने के लिए फिर कतार। नंबर आया तब तक 12 बज गए। टैक्नीशियन ने कहा, अब समय खत्म।
रियलिटी चेक : हॉस्पिटल के अंदर जो डीडीसी है, वहां सिर्फ भर्ती रोगियों को फ्री दवाई मिल सकती है। इस कारण लाइनों में लगना मजबूरी है।
नतीजा : गांव से आने वाले अधिकांश मरीजों को मजबूरी में डॉक्टर के घर दिखाना पड़ता है। प्राइवेट लैब में जांच और बाजार से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। ऐसा न करें तो दो दिन बीकानेर में रहना पड़ता है।

नहीं मिलती पूरी दवाएं

बच्चा हॉस्पिटल के दवा बूथ पर जास्मीन ने पर्ची दी, ताे पांच में से तीन दवाइयां मिली। दो पर लिखा-नॉट अवेलेबल। ये दोनों दवाइयां हैं-ओआरएस और आयरन सिरप। मतलब यह कि बच्चों में सबसे ज्यादा जरूरत वाली दोनों दवाइयां उपलब्ध नहीं। यही स्थिति कैंसर हॉस्पिटल डीडीसी से लौटे मुकुंद के साथ हुई। उसे कैंसर रोगी भाई के लिए वह मिरोपिनाम और सिफोटेक्जिम इंजेक्शन नहीं मिला जिसकी सख्त जरूरत है।
रियलिटी चेक : ओआरएस और आयरन सिरप राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल दवाइयां हैं। महज स्टोर से लाने या आपूर्ति करने का सही इंतजाम नहीं होने से मरीजों को बाजार से लेनी पड़ रही है।
वजह : मिरोपिनाम इंजेक्शन की प्रदेशभर में आपूर्ति कम होने का दावा। स्थानीय स्तर पर खरीद के टेंडर हुए, लेकिन सप्लायर आगे नहीं आ रहे। पुराना बकाया होना भी बड़ी वजह है।

आउटडोर में नहीं मिलते सीनियर डॉक्टर

दोपहर 12 बजे पीडिएट्रिक आउटडोर में सिर्फ दो रेजीडेंट डॉक्टर मौजूद। सीनियर डॉक्टर कहां है? पूछने पर जवाब मिलता है-सामने चैंबर में। वहां पहुंचकर पूछा-जवाब मिला, शायद कॉलेज गए हैं। कमोबेश ऐसी स्थितियां और इससे मिलते-जुलते जवाब-मेडिसिन, स्किन, ईएनटी, कार्डियोलोजी आदि आउटडोर में भी मिले।
रियलिटी चेक : आउटडोर के दिन ज्यादातर यूनिट हैड या सीनियर डॉक्टर एक से दो घंटे ही ओपीडी में मिलते हैं। कई यूनिट हैड ओपीडी में आते तक नहीं। क्लास के तौर पर रेजीडेंट्स-जूनियर की मीटिंग लेते हैं। इंस्ट्रक्शन राउंड और हो गई खानापूर्ति।
वजह : लगभग प्रत्येक सीनियर डॉक्टर के पास एक अतिरिक्त जिम्मेवारी है। इस जिम्मेदारी के चलते सप्ताह में एक बार होने वाले आउटडोर में भी इन वरिष्ठों की सेवा मरीजों को नहीं मिल पाती।

मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. राठौड़ बोले- रियलिटी चेक में सामने आई परेशानियोँ को दूर करेंगे, कलेक्शन सेंटर बढ़ाने के साथ आउटडोर-डायग्नोस्टिक विंग पर विचार

(डॉ. एस.एस.राठौड़, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल)

दैनिक भास्कर ने रियलिटी चेक के दौरान जो समस्याएं बताई हैं, उन्हें दूर करने का काम जल्द ही शुरू कर देंगे। पर्ची ऑनलाइन या ई-मित्र से लेने की व्यवस्था करेंगे, ताकि एक लाइन से मरीज को छुटकारा मिल जाएगा। जिस आउटडोर में कम डॉक्टर हैं, वहां संख्या बढ़ा देंगे। जांच के लिए काउंटर या कलेक्शन प्वाइंट बढ़ाकर जल्दी जांच की व्यवस्था करेंगे। कल से ही अलग-अलग ओपीडी का आकस्मिक निरीक्षण करूंगा। आउटडोर में सभी सीनियर डॉक्टर मिलें, इसकी लगातार मॉनीटरिंग शुरू करूंगा।

सुपर स्पेशियलिटी के डॉक्टर हर दिन उपलब्ध हो सकें, इस पर काम शुरू कर दिया है। आज ही आदेश जारी किया है कि न्यूरोलोजी आउटडोर सप्ताह में छह दिन चालू हो। इसके लिए उपलब्ध चार डॉक्टर की वार के अनुरूप ड्यूटी तय कर दी है। गुरुवार को आपको व्यवस्था में सुधार दिखेगा। दवा काउंटर का टाइम बढ़ाने का फैसला हमारे स्तर पर नहीं हो सकता।

सरकार को इसका प्रस्ताव भेज देंगे। दवा काउंटर तीन की बजाय चार बजे तक कर दिया जाए, तो इससे आउटडोर के सभी मरीजों को दवा मिल सकेगी। एक विकल्प सुबह खोलने का समय एक घंटे बाद का करके बंद करने का समय आगे एक घंटा बढ़ाने का भी हो सकता है। सभी संबंधित को बुलाकर इस बारे में बात करूंगा।

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