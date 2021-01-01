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गुस्से का ऐसा अंत:रोटी बनाने के लिए दबाव बनाने पर जहर खाने वाली बच्ची ने दम तोड़ा, सात दिन किया मौत से संघर्ष

बीकानेर23 मिनट पहले
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बीकानेर के खाजूवाला में 21 जनवरी को जहर खाने के बाद बालिका को सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पर प्राथमिक उपचार दिया गया। (फाइल फोटो : इस्माइल खान) - Dainik Bhaskar
बीकानेर के खाजूवाला में 21 जनवरी को जहर खाने के बाद बालिका को सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पर प्राथमिक उपचार दिया गया। (फाइल फोटो : इस्माइल खान)

रोटी बनाने की बात पर नाराज हुई महज तेरह साल की एक बच्ची ने पिछले दिनों जहर खा लिया था, बुधवार दोपहर यहां पीबीएम अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। बीकानेर की खाजूवाला तहसील के चक दो कालूवाला में 21 जनवरी को एक बच्ची को रोटी बनाने के लिए बोला गया। रोटी नहीं बनाने पर उसे डांटा गया। इससे नाराज बच्ची ने जहर खा लिया। परेशान परिजन उसे लेकर तुरंत खाजूवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां बच्ची की तबीयत बिगड़ती चली गई। बुधवार सुबह इस बच्ची की मृत्यु हो गई। बच्ची के साथ उसके परिजन भी बीकानेर में थे। मृत्यु के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो रहा है। उधर, इस संबंध में खाजूवाला पुलिस को सूचना कर दी गई है।

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