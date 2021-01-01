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गिरफ्तारी:पुलिस ने अवैध शराब के 264 पव्वे पकड़े, छह गिरफ्तार

बीकानेर3 घंटे पहले
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अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में नयाशहर व बीछवाल पुलिस ने कार्रवाई करते छह लोगों काे अवैध शराब बेचते गिरफ्तार किया। आराेपियाें के कब्जे से शराब के 264 पव्वे बरामद हुए हैं। एडिशनल एसपी शहर शैलेंद्रसिंह व सीओ सिटी सुभाष शर्मा के नेतृत्व में नयाशहर एसएचओ गाेविंदसिंह चारण ने नत्थूसर बास के सतीश नाथ काे 48 पव्वे देशी शराब के साथ भाटाें का बास से, पूगल राेड से मुक्ताप्रसाद नगर के मुरली स्वामी निवासी सुथाराें का माेहल्ला काे 45 पव्वे देशी शराब और बाईपास राेड रामपुरा बस्ती से फारुख निवासी प्रताप बस्ती काे 48 पव्वे देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

आराेपियाें के खिलाफ अाबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह बीछवाल पुलिस ने एएसपी व सदर सीओ पवन भदाैरिया के नेतृत्व में भुट्टाें के चाैराहे से करमीसर के मदन सहारण काे 38 पव्वे, बीछवाल फिल्टर प्लांट के पास से अाेड बस्ती के प्रभुराम काे 43 पव्वे और ओड बस्ती नहर पुलिया के पास से तेजाराम काे 42 पव्वे के साथ पकड़ा है।

उधर, अभियान के तहत सदर पुलिस ने बी सेठिया गली के सुमित हल्दानिया काे भुट्टाें के पास से अवैध शराब बेचते हुए 84 देशी शराब के पव्वाें के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं, जामसर पुलिस ने गश्त के दाैरान रेलवे अंडरब्रिज के पास से दलीपसिंह निवासी खारा काे 40 पव्वे देशी शराब तथा नापासर पुलिस ने माेहराम काे 48 और गाेयल माेहल्ला के राजूराम काे 48 पव्वे देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। आराेपियाें के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है।

साढ़े तीन किलाे पाेस्त के साथ युवक गिरफ्तार

ऑपरेशन प्रहार के तहत पांचू पुलिस ने साढ़े तीन किलाे डाेडा पाेस्त के साथ एक व्यक्ति काे गिरफ्तार किया है। एसएचओ सुरेंद्र कुमार ने गश्त के दौरान ओरण लोलाई सारुण्डा निवासी गेननाथ काे साढ़े तीन किलाे पाेस्त के साथ पकड़ा। एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया है।

अवैध पिस्तौल के साथ किशोर को पकड़ा
नयाशहर पुलिस ने एक किशाेर काे अवैध पिस्ताैल के साथ पकड़ा है। रजवाड़ा हाेटल के पास से मुक्ताप्रसाद नगर के एक किशाेर काे पकड़ा है। उसे निरुद्ध किया गया है। पुलिस मालूम कर रही है कि किशाेर पिस्ताैल कहां से लाया और किसे देने की फिराक में था।

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