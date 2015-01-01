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डैम का जलस्तर:1358 फीट तक आया पौंग डैम का लेवल, जनवरी में होगी पानी की समीक्षा, तीन समूह में ही चलेगी बारी

बीकानेर20 मिनट पहले
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रबी के रेगुलेशन जारी करते समय किसानों को शुरू में चार समूह और बाद में तीन समूह की बारी देने का ऐलान हुआ था। वर्तमान में तीन समूह की बारी में पानी चल रहा है लेकिन हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में किसान चार समूह की बारी की मांग करने लगे हैं लेकिन पौंग डैम का जलस्तर इतना नहीं है कि 4 समूह में पानी दिया जा सके।

शुक्रवार तक डैम का जलस्तर 1358 फीट रहा। फिलहाल रोज करीब 70 सेंटीमीटर डैम खाली हो रहा है लेकिन आने वाले 1 सप्ताह बाद प्रतिदिन करीब 1 फीट डैम खाली होगा और ऐसे में चार समूह की बारी देने से गर्मियों के दिनों में पेयजल किल्लत हो सकती है।

इसलिए नहर प्रशासन जनवरी में पानी की समीक्षा करेगा और उसके बाद विचार करेगा कि किसानों की मांग के अनुसार चार समूह में पानी दिया जा सकता है या नहीं। फिलहाल आसार चार समूह के नहीं बन रहे हैं क्योंकि पानी की आवक नहीं हो रही है। अब थोड़ा-बहुत पानी आ भी रहा था तो पहाड़ों पर बर्फ जमने लगी है, जिसकी वजह से आवक दिनोदिन कम होगी।

दूसरी ओर मार्च में 70 दिन की नहरबंदी ली जानी है और उस दौरान पश्चिमी राजस्थान के लोगों की प्यास बुझाना नहर प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में चार समूह की बारी मिलना अब मुश्किल लग रहा है। हनुमानगढ़ जोन के मुख्य अभियंता विनोद मित्तल का कहना है कि पानी की आवक अभी कम हो रही है।

इसलिए अगले महीने तक आवक का इंतजार करेंगे और फिर समीक्षा करेंगे। अगर डैम में पेयजल के अतिरिक्त पानी हुआ तो हमें किसानों को देने में कोई गुरेज नहीं है लेकिन जून तक किसानों की प्यास बुझाने लायक पानी रखना भी हमारी जिम्मेदारी है।

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