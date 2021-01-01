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आदेश:प्रो. पन्नू को परीक्षा नियन्त्रक का अतिरिक्त प्रभार

बीकानेर3 घंटे पहले
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वेटरनरी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक का अतिरिक्त प्रभार प्रो. उर्मिला पन्नू को सौंपा गया है। वेटरनरी विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने रविवार को यह आदेश जारी किए। अब तक परीक्षा नियन्त्रक रहे प्रो. विजय कुमार रविवार को सेवानिवृत्त हो गए। आदेश के बाद प्रो. पन्नू ने नए पद का कार्यभार संभाल लिया है। वर्तमान में प्रो. पन्नू विभागाध्यक्ष, पशु अनुवांशिकी और प्रजनन, वेटरनरी काॅलेज, बीकानेर के साथ-साथ परीक्षा नियन्त्रक का अतिरिक्त कार्य भी करेंगी।

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