पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मांग:कृषि विश्वविद्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन जारी, सहायक आचार्यों को चार साल से नहीं मिला प्रमोशन

बीकानेर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के सहायक आचार्यों को चार साल बाद भी पदोन्नति नहीं मिली है। पदोन्नति और सातवें वेतनमान के एरियर की मांग को लेकर पिछले 18 दिनों से शिक्षकों का धरना और प्रदर्शन विवि परिसर में जारी है। शनिवार को भी शिक्षकों ने कुलपति सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन किया।

शिक्षकों ने कहा कि तीन सप्ताह से चल रहे प्रदर्शन के बावजूद विवि प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि कुलपति, कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक में आपसी तालमेल की कमी और जिम्मेदार अधिकारियों के उदासीनता के चलते शैक्षणिक कार्मिकों को निरन्तर परेशानी का सामना करना पड़ा है।

कुलसचिव विगत सप्ताह पूरे शिक्षक समुदाय के कार्य का उपहास उड़ा कर अपनी सीमित मानसिकता का एक और उदाहरण दे चुके हैं इसके पहले सप्ताह अवकाश पर जा कर अपनी जिम्मेदारी से भागने की प्रवृत्ति बता चुके हैं। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें