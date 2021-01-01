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मुद्दा बीकानेर का:वर्ष 1992 में शुरू हुआ था रेल बाइपास का काम, 22 साल में 61 करोड़ से 642 रुपए हो गई प्रोजेक्ट कोस्ट

बीकानेर2 घंटे पहले
बीकानेर शहर को दो भागों में विभाजित करते इन रेल फाटकों के विकल्प तो कई बनें लेकिन आज भी हजारों लोगों को कानून को ताक पर रखकर इसी तरह क्रासिंग के नीचे से निकलना पड़ता है

बीकानेर की सबसे बड़ी रेल फाटक समस्या का निराकरण महज 14 किलोमीटर की दूरी पर है। केंद्र व राज्य सरकार से जुड़े बीकानेर के दोनों मंत्री अगर इस मुद्दे पर सच्चे मन से साथ आ जायेंगे तो निराकरण भी बहुत जल्द हो सकता है। दरअसल, जिस बाइपास को लेकर रेलवे ने रविवार को 642 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है, उस पर दूसरा पक्ष अब सवाल उठा रहा है। कहा जा रहा है कि महज 14 किलोमीटर की रेल लाइन पर 75 करोड़ से अधिक का खर्च नहीं है, रेलवे इस मामले को बार बार अड़ंगा लगाने की कोशिश में है।

बाइपास का अधिकतम को हो चुका है

रेल बाइपास के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे बीकानेर वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. आर.के.दास गुप्ता का कहना है कि अब महज 14 किलोमीटर रेलवे ट्रेक बनाने से इस समस्या का निराकरण हो सकता है। वर्तमान में लालगढ़ रेलवे स्टेशन से दो किलोमीटर आगे स्थित कानासर की रेलवे लाइन को बीकानेर-श्रीकोलायत लाइन से जोड़ा जा चुका है। ऐसे में उदयरामसर से घड़सीसर होते हुए गंगाशहर और वहां से महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के पीछे तक रेल लाइन जोड़ दिया जाये तो बाइपास का काम पूरा हो जायेगा। यह काम 14 किलोमीटर तक का है।

खुद रेलवे ने फिजिबल माना था

आज रेलवे बाइपास की फिजिबिलिटी देख रहा है, जबकि हकीकत यह है कि वर्ष 2003-04 में स्वयं रेलवे ने इस काम को अपनी पिंक बुक में शामिल किया था। बाद में आरयूआईडीपी ने बकायदा एक करोड़ रुपए भी जमा कराया। 23 जनवरी 1992 को तत्कालीन रेल मंत्री सी.के. जाफर शरीफ ने स्वयं बीकानेर में इसकी घोषणा की थी। वर्ष 2005 में जमीन का अधिग्रहण शुरू हो गया था। फिर भी काम को रोक दिया गया।

तब क्यों अटका मामला

रेलवे ने 2003-04 में यह मामला सिर्फ इस बात पर अटका दिया कि पुराने रेलवे स्टेशन और पुरानी रेल लाइन जो बीकानेर से लालगढ़ की ओर जा रही है, उसे बंद करने का प्रस्ताव शामिल था। तत्कालीन राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि यह रेल लाइन रहे, जबकि रेलवे का दबाव था कि रेलवे लाइन बाइपास के बाद भी रहेगी।

नया विकल्प एलिवेटेड रोड

बाइपास का मुद्दा हल नहीं हुआ तो केईएम रोड पर एलिवेटेड रोड बनाने की बात कही गई। इसके लिए नेशनल हाइवे ऑथेरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को काम सौंपा गया। काम शुरू भी हो गया लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने इस पर रोक लगा दी। तब तक बीकानेर के केईएम रोड पर एलिवेटेड का काम शुरू हो गया था, एक पिल्लर लग चुका था। जिसे अब हटा दिया गया है।

बाइपास ही विकल्प क्यों है?

दरअसल, बीकानेर रेलवे स्टेशन को इलेक्ट्रिक लाइट से जोड़ने के लिए जितनी जगह की जरूरत है, वो उपलब्ध नहीं है। खासकर बीकानेर और लालगढ़ के बीच की लाइन महज रेल के डिब्बों जितना ही स्थान है। हजारों की संख्या में दोनों तरफ लोगों के घर है, जिन्हें हटाकर रेलवे लाइन को इलेक्ट्रीक लाइन से जोड़ना संभव ही नहीं है।

जरूरी नहीं है बीकानेर स्टेशन बंद करना

अगर रेल बाइपास बनता है तो बीकानेर के रियासतकालीन रेलवे स्टेशन को बंद करना जरूरी नहीं है। जो रेल जोधपुर-नागौर के रास्ते बीकानेर तक आ रही है, वो यथावत यहां आ सकती है और जो गाड़ियां लालगढ़ से पंजाब-कश्मीर की ओर जाती है, उन्हें लालगढ़ से चलाया जा सकता है।

एलिवेटेड भी बड़ा विकल्प है

दूसरी तरफ शहर का एक पक्ष मानता है कि एलिवेटेड रोड ही बननी चाहिये। इससे शहर की वर्तमान रेल व्यवस्था को बदले बिना आम जनता को राहत दी जा सकती है। खासकर शहर को दो भागों में विभक्त करने वाली रेलवे लाइन के ऊपर से ट्रैफिक निकल जायेगा।

इनका कहना है

बीकानेर शहर और रेल सेवाओं के विस्तार के लिए बाइपास ही बनना चाहिए। अच्छी बात है कि कांग्रेस व भाजपा दोनों के नेता अब एक मंच पर आ रहे हैं। दोनों को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

-नरपत सेठिया, (एलिवेटेड रोड के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में वाद दायर करने वाले एक परिवादी)

फेक्ट्स

-वर्ष 1992 में रेल बाइपास प्रोजेक्ट शुरू किया गया।

- वर्ष 2005 में जमीन अधिग्रहण शुरू किया।

- वर्ष 2016 में एलिवेटेड रोड मंजूर हुई लेकिन काम शुरू होते ही अदालत का स्टे

-पहले 61 करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट था, अब 642 करोड़ रूपये का हो गया।

-शहर में रेल फाटकों पर दिन में 50 बार लगता है जाम

-हजारों दुपहिया, तिपहिया वाहन फूंक देते हैं पेट्रोल-डीजल

-दो लाख से अधिक लोग रोज होते हैं प्रभावित

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