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रेलवे:बीकानेर मंडल में जनरल और प्लेटफार्म टिकट की बिक्री नहीं हाेने से रेलवे को 184 कराेड़ का घाटा

बीकानेर3 घंटे पहले
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  • बीकानेर स्टेशन काे 25 कराेड़ के राजस्व का नुकसान, बीकानेर से चल रही है 14 स्पेशल ट्रेन

रेलवे काे काेरोनाकाल में कराेड़ाें रुपए का नुकसान हुआ है। जनरल टिकट और प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर राेक लगने से बीकानेर डिवीजन काे मार्च से दिसंबर, 20 करीब 184 कराेड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो गया है। अकेले बीकानेर काे 25 कराेड़ रुपए का राजस्व नुकसान उठाना पड़ा है।

परेशानी जनता काे भी भुगतनी पड़ रही है, क्याेंकि वर्तमान में चल रही पैसेंजर ट्रेनाें में काेई रियायत नहीं दी जा रही है। ट्रेन में सिर्फ रिजर्वेशन करवाने वाला यात्री ही सफर कर पा रहा है। जनरल काेच की सवारी के लिए काेई व्यवस्था नहीं है। महंगाई के दाैर में रेलवे का बढ़ा हुआ किराया आम यात्रियाें की जेब ढीली कर रहा है।

मार्च तक सभी ट्रेनें शुरू होने की उम्मीद

बीकानेर डिवीजन में काेराेना काल से पहले 110 पैसेंजर, 86 मेल एक्सप्रेस व 22 रन थ्रू ट्रेनाें का संचालन होता था। सालाना 5.53 कराेड़ यात्री सफर करते थे। इससे प्लेटफार्म व जनरल टिकट काे मिलाकर करीब 185 कराेड़ रुपए का राजस्व बीकानेर मंडल काे मिलता था। इसमें 3772 एमएसटी से हाेने वाली आय शामिल नहीं है।

वर्तमान में डिवीजन में 35 ट्रेनाें का संचालन हाे रहा है। बीकानेर से 14 ट्रेन लंबी दूरी के लिए चल रही है। इसमें हावड़ा, यशवंतपुर, दिल्ली, झालावाड़, काेटा, दादर, मदुरई, बांद्रा, सिकंदराबाद, काेच्चिवली, बिलासपुर, यशवंतपुर सहित अन्य ट्रेनें शामिल हैं। बीकानेर से दिल्ली के लिए दाे व जयपुर के लिए एक ट्रेन नियमित है। रेलवे का दावा है कि मार्च तक सभी ट्रेनें शुरू हो जाएंगी।

  • पैसेंजर ट्रेन, जनरल और प्लेटफार्म टिकट की बिक्री शुरू करने का फैसला रेलवे बाेर्ड करेगा। वर्तमान में डिवीजन में चल रही सभी स्पेशल ट्रेन रेलवे बाेर्ड की अनुमति से संचालित की जा रही हैं। डिवीजन लेवल पर काेई फैसला नहीं लिया गया है। मार्च तक सभी ट्रेनें चलने की उम्मीद है। - गौरव गौड़, सीपीआरओ, जयपुर
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