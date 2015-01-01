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स्थिति चिंताजनक:आंकड़ाें में फेरबदल के बावजूद परकाेटे में राहत, 50% तक पहुंच चुकी पाॅजिटिव राेगियाें की संख्या घटकर 20% तक आई

बीकानेर20 मिनट पहले
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  • बेड की कमी पूरी करने सीएम ने प्राइवेट हाॅस्पिटल संचालकाें से बात की
  • चिंता; माैंतें अब भी लगातार, प्रदेश में बिगड़ते हालात का बीकानेर पर भी हाेगा असर

काेविड के गहराते प्रकाेप के बीच एक राहत की खबर यह है कि बीकानेर में सर्वाधिक संक्रमण वाले परकाेटा और उसके आसपास के इलाके में अब पाॅजिटिव राेगियाें का प्रतिशत घटने लगा है। अक्टूबर मध्य तक जहां इस इलाके में लिए जाने वाले सैंपल में से पाॅजिटिव की संख्या एकबागरी 50 फीसदी तक पहुंच गई थी।

वहीं अब यह दर घटते-घटते लगभग 20 फीसदी तक आ गई है। हालांकि सामान्य स्थितियाें में देखा जाए ताे 20 फीसदी पाॅजिटिव रेट बहुत ज्यादा है लेकिन ऊपरी स्तर से यह ग्राफ यूं ही नीचे आता रहा ताे हालात जल्दी सामान्य हाे सकते हैं। इन सबके बीच चिंता की बात यह है कि प्रदेश और देश के दूसरे हिस्साें में अब हालात फिर बिगड़ने लगे हैं।

प्रदेश में एक दिन के सबसे ज्यादा राेगी रिपाेर्ट हाेने के साथ ही आईसीयू बेड की कमी खलने लगी है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशाेक गहलाेत ने शुक्रवार काे प्राइवेट हाॅस्पिटल संचालकाें से बात की और उन्हें काेविड बेड बढ़ाने और सेवाएं देने का आग्रह किया।

वीडियाे काॅन्फ्रेंस के जरिये हुए संवाद के दाैरान बीकानेर में प्राइवेट हाॅस्पिटल संचालकाें के साथ ही कलेक्टर नमित मेहता, कमिश्नर बीएल मेहरा, सीएमएचओ डाॅ.बीएल मीणा, मेडिकल काॅलेज प्राचार्य डाॅ.एसएस राठाैड़, सुपरिटेंडेंट डाॅ.परमेन्द्र सिराेही आदि भी माैजूद रहे।

कंट्राेल; 10 हजार काेविड राेगी आंकड़ाें में कम, 16966 पाॅजिटिव हुए बीकानेर में अब तक (शुक्रवार काे जारी रिपाेर्ट), 26300 स्वास्थ्य विभाग की आंतरिक रिपाेर्ट में शामिल, 27100 पाॅजिटिव पीबीएम में सैंपल हुए।

जिले में पाॅजिटिव दर 11.67 प्रतिशत, बीकानेर शहर में 19.06%

कहां-कितने प्रतिशत सैंपल पाॅजिटिव बीकानेर शहर 19.06 बीकानेर ग्रामीण 5.31 नाेखा 4.61 श्रीडूंगरगढ़ 3.4 काेलायत 2.91 लूणकरणसर 1.05 खाजूवाला 1.00 (अप्रैल से 19 नवंबर तक के सभी सैंपल की रिपाेर्ट)

घराें में जाकर मरीजाें का ऑक्सीजन लेवल चेक कराे : कलेक्टर मेहता
जिला कलेक्टर नमित मेहता ने स्वास्थ्य कर्मियाें काे निर्देश दिया है कि अपने इलाके के पाॅजिटिव या संदिग्ध राेगियाें के घराें में जाकर ऑक्सीजन लेवल चेक कराे ताकि किसी राेगी की स्थिति बिगड़ने से पहले हाॅस्पिटल पहुंचाया जा सके। इसके लिए डाेर-टू-डाेर सर्वे का निर्देश दिया है। एरिया मजिस्ट्रेट काे निर्देश दिया है कि अपने क्षेत्र में हाेने वाली शादियाें-आयाेजनाें में काेविड एडवाइजरी की पालना का ध्यान रखें।

^शहर में राेगियाें की संख्या अनुपातिक रूप से कम हाे रही है। गांवाें में स्थिति लगभग नियंत्रण में हैं। नियंत्रण काे बरकरार रखते हुए त्वरित सुधार हाे इसलिए हर आदमी काे सतर्क रहना हाेगा। मास्क-दूरी-हैंडवाॅश का फार्मूला सख्ती से मानना हाेगा।
-डा.बी.एल.मीणा, सीएमएचओ

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