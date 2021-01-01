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पालिका चुनाव:रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त

बीकानेर3 घंटे पहले
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नगर पालिका आम चुनाव के तहत जिले की तीन नगर पालिकाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के लिए रिटर्निंग और सहायक रिटर्न अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता की अाेर से जारी आदेशानुसार नोखा नगरपालिका के लिए रिटर्निंग अधिकारी उपखंड अधिकारी नोखा को बनाया गया है वहीं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में तहसीलदार नोखा को नियुक्त किया गया है।

इस चुनाव के लिए कार्यालय नगर पालिका नोखा रिटर्निंग अधिकारी का कार्यालय रहेगा। इसी प्रकार डूंगरगढ़ नगरपालिका के लिए उपखंड अधिकारी श्री डूंगरगढ़ को रिटर्निंग अधिकारी तथा नायब तहसीलदार श्री डूंगरगढ़ को सहायक रिटर्निग अधिकारी नियुक्त किया गया है।

देशनोक नगरपालिका के लिए उपखंड अधिकारी बीकानेर को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा तहसीलदार बीकानेर को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करते हुए नगर पालिका देशनोक कार्यालय को रिटर्निंग अधिकारी का कार्यालय बनाया गया है।

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