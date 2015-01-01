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धरना समाप्त:सफाई कर्मचारियों ने किया 2 घंटे कार्य बहिष्कार, 56 कर्मचारियों को फील्ड में भेजने के आश्वासन पर माने

बीकानेर4 घंटे पहले
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निगम में कार्यरत 56 सफाई कर्मचारियों को फील्ड में भेजने की मांग को लेकर कुछ कर्मचारियों ने शनिवार सुबह भंडार में कार्य बहिष्कार कर दिया। सफाई कर्मचारी सुबह सात बजे भंडार में एकत्रित हुए। सफाई के लिए एक भी संसाधन बाहर नहीं निकलने दिया। सूचना मिलने के बाद आयुक्त पंकज शर्मा भंडार पहुंचे।

कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि शेष कर्मचारियों को भी फील्ड में भेजा जाएगा। इसपर कर्मचारी वापस काम पर लौट आए। कार्य बहिष्कार से सफाई 2 घण्टे विलम्ब से शुरू हुई। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष गजराज चांवरिया ने कहा कि यदि शेष कर्मचारियों को जल्दी ही फील्ड में नहीं भेजा तो आंदोलन किया जाएगा। आयुक्त से वार्ता में रतनलाल चांवरिया, शिवलाल तेजी, गणेश चंदेलिया, राजकुमार चांगरा, जितेंद्र नैयर, जगदीश, रामप्रसाद, भंवरलाल, ईश्वर जावा आदि कर्मचारी शामिल थे।

दरअसल फील्ड में काम करने के मुद्दे पर सफाई कर्मचारी गुटों में बंट गए हैं। ऑफिस में काम करने वाले और उनसे जुड़े काफी कर्मचारी कार्य बहिष्कार में शामिल नहीं हुए। कुछ सर्किलों में सुबह सफाई शुरू हो गई। कर्मचारी घरों से सीधे फील्ड में पहुंच गए। कर्मचारियों के एक गुट का कहना है कि निगम में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप अनावश्यक बढ़ रहा है। इसका असर कामकाज पर पड़ने लगा है। दिवाली के त्योहार पर कार्य बहिष्कार जैसे फैसलों को उन्होंने गलत बताया।

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