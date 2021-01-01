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कोरोना के बाद बढ़ी जागरूकता:स्पोर्ट्स से बढ़ेगी इम्युनिटी, इसलिए मार्च तक बुक हैं शहर के बड़े खेल मैदान, राेज हो रहे हैं समाजाें के क्रिकेट टूर्नामेंट

बीकानेर2 घंटे पहले
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  • खेल में अधिक दिख रही है लोगों की रुचि, मैदानों पर बढ़ने लगी रौनक

कोरोना के कारण सब ठहर गया था। फिर पता चला कि इम्युनिटी यानी शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता जितनी अधिक होगी, ऐसी बीमारियां उतनी ही दूर रहेंगी। धीरे-धीरे सब अनलॉक हुआ, तो लोगों को समझ में आया कि स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों से ही इम्युनिटी को बेहतर किया जा सकता है। इसी का परिणाम है कि दिसंबर से जनवरी तक शहर के बड़े खेल मैदानाें में विभिन्न समाजाें की खेल प्रतियोगिताएं हुई।

समाज स्तर पर युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए ऐसे ही प्रयास किए गए। अब हालत ये है कि शहर का रेलवे ग्राउंड, सार्दूल स्पोर्ट्स क्लब के दोनों मैदान मार्च तक बुक हाे चुके हैं। यहां विभिन्न समाजाें की खेल प्रतियोगिताएं होंगी। इससे स्पष्ट होता है कि लोगों में इम्युनिटी बढ़ाने को लेकर जागरूकता बढ़ी है और अब खेलों को अधिक से अधिक तवज्जो दी जा रही है।
सारस्वत प्रीमियर लीग : बटुक भैरूं, एसएन क्लब व टीम शेर ए सारस्वत ने जीते मुकाबले
सार्दूल क्लब मैदान में सारस्वत प्रीमियर लीग में बुधवार को तीन मैच खेले गए। पहला मैच जय मां ब्राह्मणी और बटुक भैरूं के बीच खेला गए। इसमें मैन ऑफ द मैच अमित के शानदार प्रदर्शन के आधार पर बटुक भैरू 30 रनों से विजेता रही। दूसरा मैच एसएन ग्रुप और महाकाल इलवेन के बीच हुआ। इसमें एसएन ग्रुप ने दिनेश शर्मा के 14 गेंदाें पर 49 रन की बदौलत 16 ओवर में 157 रन बनाए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी महाकाल इलेवन 65 रन ही बना सकी। मैन ऑफ द मैच रहे लीलाधार ने 2 ओवर में 9 रन देकर 4 विकेट जीते। तीसरा मैच टीम शेर ए सारस्वत और बांके बिहारी इलेवन के बीच खेला गया। इसमें मैन ऑफ द मैच हेमंत ने 3 विकेट लेकर शेर ए सारस्वत टीम को 27 रन से जीत दिलवाई। गुरुवार से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू होंगे।

रेलवे ग्राउंड

यहां पीबीएम हॉस्पिटल की नर्सेज एसोसिएशन की खेल प्रतियोगिता चल रही है। इसके बाद लगातार किसी न किसी समाज ने टूर्नामेंट के लिए ग्राउंड बुक करवा रखा है। रेलवे के खेल अधिकारियों का कहना है कि एक बड़ा व्यापारिक ग्रुप यहां वार्ड स्तर की प्रतियोगिता करवाने की तैयारी कर रहा है।
सार्दूल क्लब मैदान

यहां सारस्वत समाज की प्रीमियर लीग के साथ ही अंडर-14 जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के मैच सुबह से शाम तक चल रहे हैं। आगे भी समाज के टूर्नामेंटाें की बुकिंग हाे चुकी है।
धरणीधर मैदान

हाल ही मुस्लिम समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता हो चुकी है। अभी तीरंदाजी प्रतियोगिता चल रही है जो 5 फरवरी काे खत्म हाेगी। इसके बाद आगे भी खेल प्रतियोगिताओं के प्रस्ताव कमेटी के पास आ चुके हैं।
^ दिसंबर में खेल गतिविधियों के लिए सरकार की ओर से छूट देते ही अचानक से स्पोर्ट्स टूर्नामेंटाें की बाढ़-सी आ गई। विभिन्न समाजाें के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो चुके हैं और मार्च तक ऐसे ही आयोजन लगातार हैं। क्लब के दोनों मैदानाें की बुकिंग फुल हो चुकी है। युवा लॉकडाउन के बाद मैदान में अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं।
-अशोक ओहरी, अध्यक्ष बीकानेर जिला क्रिकेट संघ

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