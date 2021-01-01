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पालिकाओं की नई तस्वीर:युवाओं की सरकार में औसत उम्र 44 वर्ष, 52 फीसदी मेंबर सैकंडरी से अधिक पढ़े-लिखे

बीकानेर3 घंटे पहले
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  • 110 पार्षदों में से 16 ग्रेजुएट, 17 पीजी और एक सीए

बीकानेर | देशनोक, श्रीडूंगरगढ़ एवं नोखा तीन पालिकाओं के 103671 में से 79529 मतदाताओं ने जो 110 पार्षद चुने हैं उनमें से 36 ऐसे हैं जो साक्षर हैं। यानी सिर्फ पढ़ना- लिखना पढ़ना जानते हैं। इससे इतर 57 पार्षद 10वीं और इससे अधिक पढ़े हैं। 16 ग्रेजुएट, 17 पीजी तक पढ़े हैं। एक सीए भी है।
पढ़ाई-लिखाई के लिहाज से अपेक्षाकृत संतोषजनक कही जाने वाली हमारी पालिका सरकार में शामिल पार्षदों की उम्र के लिहाज से युवाओं की सरकार कहा जा सकता है। चुने गए 110 पार्षदों में दो सबसे कम 21 वर्ष के हैं वहीं एक सबसे अधिक 82 वर्ष के पार्षद रामेश्वर हैं। इससे उतर औसत उम्र के लिहाज से देखा जाए तो यह 44 वर्ष हैं। सबसे ज्यादा 53 पार्षदों की उम्र 40 से कम हैं। जबकि 23 पार्षद 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं।
इतने पढ़े-लिखे
36 साक्षर
17 मिडिल तक
23 सैकंडरी सी.सैकंडरी
16 ग्रेजुएट
01 सीए
17 पोस्ट ग्रेजुएट

किस उम्र के कितने पार्षद

  • 53 की उम्र 40 वर्ष से कम
  • 34 की उम्र 40 से 60 के बीच
  • 23 की उम्र 60 से ज्यादा

सबसे छोटी-बड़ी दोनों जीत श्रीडूंगरगढ़ में

2 वोट से भाजपा के भारत ने कांग्रेस के मनोज को हराया, 867 वोटों से जीतीं भाजपा की लक्ष्मीदेवी

​​​​​​​तीनों पालिकाओं में मुकाबला इस कदर कांटे का हो गया कि पांच से 10 वोटों की हेरफेर अगर पांच से अधिक वार्डों में हो जाती तो नतीजे उलटे भी हो सकते थे। मसलन, श्रीडूंगरगढ़ में भाजपा के भरतकुमार ने कांग्रेस के मनोज कुमार को महज दो वोटों से मात दी। इस पालिका क्षेत्र 40 में से चार सीटों पर जीत-हार का अंतर 25 से कम रहा। इन चारों में भाजपा ने जीत दर्ज की।

नोखा में यह मुकाबला और ज्यादा रोचक रहा। यहां सात वार्डों में जीत-हार का अंतर 25 से कम रहा। इनमें से पांच पर एनसीपी ने भाजपा को हराया। भाजपा के दो प्रत्याशी तीन-तीन और एक 10 वोटों के अंतर से हारा। देशनोक में 25 से कम के अंतर पर दो वार्डों में फैसला हुआ। दोनों ही जगह भाजपा ने कांग्रेस को हराया।
57 सीटों पर 100 वोटों से हुई हार-जीत
110 सीटों पर हुए मुकाबले में से 57 यानी 62.7 फीसदी पार्षदों की जीत का अंतर 100 और उससे कम वोट हैँ। इनमें से सर्वाधिक 25 वार्ड नोखा के हैँ। श्रीडूंगरगढ़ में इस अंतर से जीत-हार वाले वार्ड 18 एवं देशनोक में 14 हैं।

किस पालिका में, कितने वोटों से कितनी सीटों पर जीत-हार

देशनोक : 25 सीटों वाली पालिका में 14 पर जीत-हार का अंतर 100 वोटों तक रहा। आठ वार्डों में 100 से 200 और 03 वार्डों में 200 से ज्यादा लेकिन 300 से कम वोटों से जीत हार हुई।
नोखा : 45 वार्डों में से 25 ऐसे जहां जीत का अंतर 100 वोटों तक रहा। 11 वार्डों में यह फासला सौ से दो सौ और सात वार्डों में दो सौ से तीन सौ के बीच पहुंचा। दो वार्डों में जीत का अंतर 300 से ज्यादा लेकिन 400 से कम रहा।
श्रीडूंगरगढ़ : 40 में से 18 वार्ड 100 तक, 13 वार्डा 100 से 200, पांच वार्ड 200 से 300 और तीन वार्ड 300 से 400 के अंतर में पार्टियों ने जीते। एक वार्ड में सबसे बड़ी 867 वोटों की जीत हुई।

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