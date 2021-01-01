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तीन पालिका, दर्जनभर प्रतिष्ठा:केंद्रीय मंत्री और राज्य के दो मंत्रियों के साथ ही तीन राष्ट्रीय पार्टियों की साख दाव पर है बीकानेर में

बीकानेर38 मिनट पहले
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तीनों पालिकाएं सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के संसदीय क्षेत्र में आती है। ऐसे में जीत हार उनके लिए महत्वपूर्ण है। - Dainik Bhaskar
तीनों पालिकाएं सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के संसदीय क्षेत्र में आती है। ऐसे में जीत हार उनके लिए महत्वपूर्ण है।
  • नोखा, श्रीडूंगरगढ़ और देशनोक में मतदान कल

बीकानेर की तीन नगर पालिकाओं में गुरुवार को होने वाले मतदान में जिले के ग्यारह बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी दाव पर है। यह बात अलग है कि इनमें से अधिकांश चुनाव प्रचार में भी रुचि नहीं ले रहे हैं। जिसका कारण एक-दूसरे के राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना भी हो सकता है।

दरअसल, बीकानेर की नोखा, देशनोक व श्रीडूंगरगढ़ पालिका में गुरुवार को मतदान होगा। इन तीन पालिका क्षेत्रों से सीधे तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री बिहारी लाल बिश्नोई सहित दो अन्य विधायक बिहारीलाल बिश्नोई, गिरधारी महिया जुड़े हुए हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला के विधानसभा क्षेत्र में तो चुनाव नहीं है लेकिन उनके गृह जिले की तीन पालिकाओं का निर्णय होना है।

नोखा में बिहारीलाल बिश्नोई एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए। फोटो : राजेश अग्रवाल
नोखा में बिहारीलाल बिश्नोई एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए। फोटो : राजेश अग्रवाल

नोखा में झंवर और बिहारी के बीच है मुकाबला

इनके अलावा बीकानेर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी रहे कन्हैयालाल झंवर इस बार नोखा में कड़ी टक्कर का सामना कर रहे हैं। यह बात अलग है कि वो कांग्रेस के बजाय विकास मंच के लिए वोट मांग रहे हैं। उनके बेटे नारायण झंवर एक बार फिर विकास मंच से फिर पालिका अध्यक्ष के दावेदार है। झंवर पिछले बीस साल से नोखा में पांव जमाये हुए हैं। इस बार यहां भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जीत लिया तो नगर पालिका पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश में है। भाजपा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई यहां दम लगाकर अपना बोर्ड बनाने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी प्रचार प्रसार में नजर नहीं आ रहे। कारण साफ है कि नोखा में कांग्रेस से कोई उम्मीदवार नहीं है। पार्टी यहां विकास मंच का समर्थन कर रही है लेकिन उसके प्रचार में डूडी स्वयं सक्रिय नजर नहीं आ रहे।

देशनोक में चुनावी सभा को संबोधित करते राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री व क्षेत्र के विधायक भंवर सिंह भाटी
देशनोक में चुनावी सभा को संबोधित करते राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री व क्षेत्र के विधायक भंवर सिंह भाटी

देशनोक में देवीसिंह की गैरहाजिरी में मेघवाल सक्रिय

उधर, तीनों पालिकाओं में सबसे छोटी देशनोक नगर पालिका में कांग्रेस से उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और भाजपा से केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल काफी सक्रिय है। दोनों बड़े नेता क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, घर घर प्रचार कर चुके हैं। मां करणी के इस स्थल पर अब तक भाजपा का ही कब्जा रहा है। जिसमें पूर्व मंत्री देवीसिंह भाटी की मुख्य भूमिका रही। अब चूंकि भाटी चुनाव से ही दूर हैं तो अर्जुनराम मेघवाल यहां स्वयं को मजबूत करने में जुटे हैं। श्रीकोलायत विधानसभा क्षेत्र में आने वाले देशनोक में क्षेत्री विधायक भंवर सिंह भाटी कोई कसर नहीं छोड़ रहे।

मार्क्सवादी पार्टी के विधाायक गिरधारी महिया चुनावी सभा को संबोधित करते हुए।
मार्क्सवादी पार्टी के विधाायक गिरधारी महिया चुनावी सभा को संबोधित करते हुए।

श्रीडूंगरगढ़ में कई दिग्गज आमने-सामने

श्रीडूंगरगढ़ नगर पालिका में तीन बड़ी पार्टियों के दिग्गजों का भविष्य तय होगा। दरअसल, यहां से विधायक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के गिरधारी महिया ने कई वार्डों में प्रत्याशी खड़े किए हैं, वहीं कई निर्दलीय उम्मीदवारों का साथ दे रहे हैं। भाजपा के पूर्व विधायक किसनाराम नाई भी अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं। वो पालिका अध्यक्ष के चुनाव में खुद के हाथ में बाजी रखने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं भाजपा के देहात अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत का यह गृह क्षेत्र है। ऐसे में सारस्वत भी पूरी शिद्दत के साथ इस चुनाव में लगे हैं। उधर, कांग्रेस से पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके मंगलाराम गोदारा इस चुनाव के माध्यम से कस्बाई क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने के लिए टिकट वितरण से लेकर मतदान तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

कहां कितनी सीट

श्रीडूंगरगढ

कुल : 40 वार्ड

बोर्ड बनाने के लिए चाहिये : 21 पार्षद

वर्तमान में : भाजपा

प्रमुख नेता : विधायक गिरधारी महिया, भाजपा देहात अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत, कांग्रेस नेता पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा, पूर्व विधायक किसनाराम नाई

नोखा

कुल वार्ड : 45

बोर्ड बनाने के लिए चाहिये : 23 पार्षद

वर्तमान में : नोखा विकास मंच का बोर्ड है

प्रमुख नेता : रामेश्वर डूडी, भाजपा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, कांग्रेस नेता कन्हैयालाल झंवर

देशनोक

कुल वार्ड : 25

बोर्ड बनाने के लिए चाहिये : 13 पार्षद

वर्तमान बोर्ड : भाजपा

प्रमुख नेता : क्षेत्रीय विधायक व मंत्री भंवरसिंह भाटी, भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह चारण, कांग्रेस नेता ओमप्रकाश शर्मा

(केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के संसदीय क्षेत्र में तीनों पालिकाएं आती है, ऐसे में वो सभी जगह जिम्मेदार है। इसी तरह राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला का गृह जिला होने के कारण उनके लिए भी जीत हार मायने रखती है।)

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