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आदेश:चुनाव ड्यूटी से मुक्त होने के लिए बीमारी का बहाना नहीं चलेगा, कोरोना पॉजिटिव होना जरूरी

बीकानेर2 घंटे पहले
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चुनाव ड्यूटी से मुक्त होने के लिए राजनीतिक लोगों से सिफारिशें करवाई जा रही हैं (फाइल फोटो)
  • जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा-सीएमएचओ से वेरिफाई कराना होगा

ठंडी रातें। मौसमी बीमारियां औऱ खतरनाक कोरोना। इनके बीच पंचायत चुनाव कर्मचारियों पर भारी पड़ने लगे हैं। चुनाव ड्यूटी से मुक्त होने के लिए राजनीतिक लोगों से सिफारिशें करवाई जा रही हैं। हालात देख जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों को ही चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया जा सकेगा। उसके लिए सीएमएचओ से वेरिफिकेशन जरूरी होगा।

कोरोना के नाम पर ड्यूटी पर नहीं आने वाले कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए गठित विभिन्न प्रकोष्ठों की गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव आने के दिन से 20 दिन पूरे होने के बाद कार्मिक को आवश्यक रूप से ड्यूटी पर आना होगा।
स्क्रीनिंग के बाद रवाना होंगे मतदान दल
मतदान दलों की रवानगी स्क्रीनिंग के बाद कि जाएगी। आरओ को अपने पास कुछ अतिरिक्त पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था रखनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त कार्मिकों के लिए पोस्टल बैलट की व्यवस्था के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए।
24 घंटे काम करेगा कंट्रोल रूम : पंचायत चुनाव में कंट्रोल रूम 24 घण्टे काम करेगा। राउंड द क्लोक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। किसी भी समस्या पर कंट्रोल रूम नंबर 0151-2201490 पर सूचना दी जाएगी।

पॉलिटेक्निक कालेज में होगी मतगणना, निर्वाचन अधिकारी ने देखी व्यवस्थाएं

जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने पंचायत राज चुनाव की मतगणना के लिए निर्धारित पॉलिटेक्निक काॅलेज में चल रही तैयारियों का गुरुवार को जायजा लिया। उन्होंने मतगणना भवन की समस्त व्यवस्थाओं जैसे काउंटिंग हॉल, काउंटिंग टेबल, कंट्रोल रूम, पार्किंग स्थल, पासधारी व्यक्तियों एवं कर्मचारियों के प्रवेश एवं उनके निर्गमन आदि व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली।

मेहता ने मतगणना के दिन राजनीतिक दल व अभ्यर्थियों के एजेंट मतगणना स्थल में प्रवेश के द्वार, स्ट्राॅग रूम, मतगणना हाॅल का निरीक्षण किया और व्यवस्था बाबत आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रहे, इसके लिए की जाने वाली व्यवस्था को देखा।

उन्होंने काॅलेज के भूतल और प्रथम तल पर पंचायत समितिवार तथा जिला परिषद के वार्डों की मतगणना कक्षों का निरीक्षण किया और निर्देश दिए मतदान के बाद लौटने वाले मतदान दलों से ईवीएम संग्रहण के वक्त कोरोना एडवाइजरी की पालना हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।

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