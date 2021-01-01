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देशनोक पालिका चुनाव:देशनोक में केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री की प्रतिष्ठा दाव पर

बीकानेरएक घंटा पहले
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देशनोक में एक चुनावी सभा को संबोधित करते केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल - Dainik Bhaskar
देशनोक में एक चुनावी सभा को संबोधित करते केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल
  • प्रगति मंच ने भी मैदान में उतारे प्रत्याशी

करणी माता मंदिर के लिए देशभर में विख्यात देशनोक में इन दिनों चुनावी बिगुल बजा हुआ है। वैसे तो पिछले बीस अगस्त को ही यहां की पालिका का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन कोरोना काल के चलते चुनाव नहीं हो सके। अब दो दिन बाद पालिका चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। यह बात अलग है कि प्रगति मंच नाम से स्थानीय संगठन कई वार्डों में टक्कर देने की कोशिश कर रहा है।

देशनोक मूल रूप से श्रीकोलायत विधानसभा का हिस्सा है। जहां कांग्रेस से विधायक भंवर सिंह भाटी इन दिनों प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है। वहीं क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल भी यहां काफी सक्रिय रहते हैं। दोनों ही बड़े नेता देशनोक में प्रचार प्रसार भी कर चुके हैं। चुनावी सभाओं में आई भीड़ वोट में तब्दील होगी या नहीं, यह भविष्य के गर्त में है।

देशनोक में एक चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री भंवरसिंह भाटी।
देशनोक में एक चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री भंवरसिंह भाटी।

राजनीतिक समीकरण

देशनोक में अभी 25 सीटों पर पार्षदों का चुनाव होगा। जिसके पास तेरह पार्षद होंगे, वो पार्टी अपना सभापति बना लेगी। अभी कांग्रेस ने 21 और भाजपा ने 22 सीटों पर अपने पार्षद खड़े किए हैं। वहीं प्रगति मंच ने पंद्रह सीटों पर दावेदार खड़े किए हैं। कांग्रेस-भाजपा ने कुछ सीटों पर निर्दलीय को समर्थन दिया है जो अंत समय में पार्टी के साथ आ सकते हैं। दोनों पार्टियों में टिकट नहीं मिलने से नाराजगी है लेकिन है ज्यादा फर्क परिणाम पर नहीं पड़ने वाला।

इन नेताओं को जिम्मा

कांग्रेस से यहां प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवरसिंह भाटी स्वयं मैदान में है। उन्होंने क्षेत्र में प्रचार किया, सभाएं आयोजित की। उनके विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण उनका दखल भी काफी रहा है। वहीं कांग्रेस के स्थानीय नेता ओम प्रकाश शर्मा भी प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं। उधर, भाजपा में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल काफी रुचि ले रहे हैं। मेघवाल आमतौर पर स्थानीय चुनावों में भूमिका नहीं निभाते लेकिन देशनोक पालिका के लिए उन्होंने भी प्रचार किया। उनके साथ भाजपा के स्थानीय नेता सुरेंद्र सिंह चारण की सक्रियता भी प्रभावी नजर आ रही है।

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