पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मांग:उर्दू पैराटीचर्स का धरना जारी, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया समर्थन

बीकानेर19 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ और राजस्थान उर्दू बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में मदरसा शिक्षा सहयोगियों को नियमित करने व उर्दू शिक्षा के साथ होने वाले सौतेले व्यवहार के खिलाफ पांचवें दिन भी धरना जारी रहा। सचिव मन्सूर अली ने बताया कि धरना स्थल पर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत व शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष अब्दुल मजीद खोखर पह़ुंचे और मांगो का समर्थन किया।

मुस्लिम महासभा के एनडी कादरी ने भी मदरसा पैराटीचर्स की मांगों का समर्थन किया। वही इनकी मांगो के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मण्डल में मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ के अध्यक्ष शहजाद अहमद, राजस्थान उर्दू बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष शमसुद्दीन सुलेमानी, मुमताज मिर्जा, मकसूद अहमद, शमा परवीन, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जफर, अजहरुद्दीन, मोहम्मद इम्तियाज आदि शामिल हुए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें