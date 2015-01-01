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झांसेबाज गिरफ्तार:नौ महीने में रुपए डबल करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, एक साल से थे गायब

बीकानेर24 मिनट पहले
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  • महाजन थानाधिकारी ने किया गिरफ्तार

ऑनलाइन मार्केटिंग, ट्रेडिंग, शेयर मार्केटिंग के नाम से फर्जी कंपनी बनाकर रुपए डबल करने का झांसा देकर करीब ढाई करोड़ रुपए का गबन कर फरार होने वाले तीन आरोपियों को यहां महाजन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

महाजन एसएचओ सत्यनारायण गोदारा ने बताया कि बीकानेर सदर थाना क्षेत्र से वर्ष 2019 में यह घटना हुई थी। इस मामले में बीकानेर के नत्थाराम, जैसलमेर के जोगेंद्र सिंह व हरियाणा के विकास जांगड़ा ने मिलकर 21 आईएनसी पूल एज्यूकेशन पूल नाम से एक कंपनी बनाई थी। इसका ऑफिस बीकानेर के तुलसी सर्किल पर था। इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम से काम हो रहा था और नौ महीने में रुपए डबल करने की स्कीम बताई गई। करीब आठ दस महीने तक ऐसा करने के बाद कोरोना काल में करीब ढाई करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए।

इंवेस्टमेंट करने वाले लोग तुलसी सर्किल स्थित कार्यालय में चक्कर काटते रहे लेकिन वहां कोई नहीं मिला। पड़ताल करने पर कंपनी भी फर्जी निकली। इस पर बीकानेर के हनुमान सिंह ने सदर थाने में मामला दर्ज करा दिया। इस मामले में अब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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