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बिजली गुल:शहर में आज तीन घंटे बिजली बंद रहेगी

बीकानेर3 घंटे पहले
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विद्युत उपकरणों के आवश्यक रख-रखाव के लिए शनिवार काे तीन घंटे बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। सुबह सात से दस बजे तक बिजली बंद रहने से अंबेडकर कॉलोनी, एक्स रे गली, डीआरएम ऑफिस, मार्डन मार्केट, रेलवे क्वार्टर, ड्यूप्लेक्स कॉलोनी, पटेल नगर, पंचशती सर्किल, आदर्श कॉलोनी, रथ खाना कॉलोनी, मंजू कॉलोनी, कलेक्ट्रेट, धोबी धोरा, पब्लिक पार्क एरिया, तुलसी सर्किल, एक्सईएन ऑफिस, राजविलास कॉलोनी कोठी नं. 8, सर्किट हाउस, भैरूजी की गली, केईएम रोड, रतन बिहारी पार्क, कोटगेट, जूनागढ किला, केईएम रोड, चौतीना मोहल्ला, हेड पोस्ट अाॅफिस के अासपास का एरिया प्रभावित हाेगा।

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