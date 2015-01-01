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  • Treatment Of Kovid Patients Started In Third Government Hospital In Bikaner, Serious Patients Will Be Admitted To Satellite Hospital

बीकानेर कोविड इलाज:बीकानेर में तीसरे सरकारी अस्पताल में कोविड रोगियों का इलाज शुरू, सेटेलाइट अस्पताल में भर्ती हो सकेंगे गंभीर रोगी

37 मिनट पहले
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बीकानेर। बीकानेर में लगातार बढ़ते कोरोना रोगियों के इलाज के लिए तीसरे सरकारी अस्पताल में रोगियों को भर्ती करने का सिलसिला शुरू हो गया है। पीबीएम अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी सेंटर व मेटरनिटी सेंटर के बाद अब सेटेलाइट अस्पताल में भी कोरोना के गंभीर रोगियों को भर्ती किया जा सकेगा। जहां रोगियों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी।

जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सेटेलाइट अस्पताल में भी कोविड-19 पाॅजीटिव गंभीर रोगियों को ही भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। मेहता ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंभीर रोगियों को समुचित और पर्याप्त इलाज मिले इसे सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ चिकित्सक स्वयं नजदीक से मॉनिटरिंग करें । जिला कलेक्टर ने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन तक मेडिकल का स्टाफ और चिकित्सक पहुंचें। दवाईयां और आवश्यक उपचार लोगों को मिले यह सुनिश्चित किया जाए। सभी एरिया मजिस्ट्रेट भी अपने-अपने क्षेत्र में रेंडम रूप से मानिटरिंग करेंगे। मेहता ने कहा कि नियमित विजिट करने से ही व्यवस्था में आ रही कमियां पता चलेंगी और उनमें सुधार किया जा सकेगा।ऑक्सीजन की उपलब्धता की करें जांचमेहता ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी।

जल्द ही ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट

वर्तमान में 3 फर्में ऑक्सीजन आपूर्ति कर रही है और जल्द ही ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह चेक करने के लिए कि रात में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है अथवा नहीं, वरिष्ठ चिकित्सक रोजाना शाम को ऑक्सीजन के अतिरिक्त सिलेंडर के बारे में जानकारी लेंगे।रात 6 से 8 के बीच लें सिटी राउंड जिला कलेक्टर ने एडीएम सिटी को शाम 6 से 8 बजे के बीच भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सिटी राउंड करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस दौरान पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों से कोरोना एडवाइजरी की अनुपालना के लिए भी अपील की जाए।

कोविड-19 हॉस्पिटल में 250 रोगी इलाजरत

बैठक में पीबीएम अस्पताल अधीक्षक डॉ मोहम्मद सलीम ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 हॉस्पिटल में 250 रोगी इलाजरत हैं। डॉ सलीम ने बताया कि इनमें से एमसीएच विंग में 55 तथा सुपर स्पेशलिटी स्थित कोविड-19 अस्पताल में 195 रोगियों का इलाज चल रहा है। इनमें से 29 रोगी आईसीयू में है। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) ए एच गोरी, जिला कलेक्टर (शहर ) सुनीता, प्राचार्य सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज डॉ एस एस राठौड़, पीबीएम अस्पताल अधीक्षक डॉ मोहम्मद सलीम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी एल मीना सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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