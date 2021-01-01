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नीलामी का विरोध:पचास साल से जहां हो रहा झंडारोहण, उसी जमीन को बेच रहा नगर निगम, विरोध के बाद टली नीलामी

बीकानेर2 घंटे पहले
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भीनासर की जमीन नीलामी के विरोध में नगर निगम के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे क्षेत्र के लोग। - Dainik Bhaskar
भीनासर की जमीन नीलामी के विरोध में नगर निगम के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे क्षेत्र के लोग।

आर्थिक संकट से जूझ रही नगर निगम को अब अपनी ही जमीन बेचने के लिए आम जनता का विरोध सहना पड़ रहा है। यहां भीनासर में एक जमीन की नीलामी से पहले बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। दरअसल, इन लोगों का कहना है कि इसी जमीन पर खेलकूद के साथ ही होली-दीवाली पर आयोजन होते हैं। निगम इसकी नीलामी करेगी तो कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। गुरुवार को विरोध के कारण नीलामी एकबारगी स्थगित कर दी गई।

दरअसल, निगम ने गुरुवार को ही अखबार में विज्ञापन दिया था कि उसे अपनी जमीन को बेचना है। इस जमीन की नीलामी से पचास लाख रुपए से अधिक की आय होनी है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि होलिका दहन और झंडारोहण का कार्यक्रम इसी जमीन पर होता है। क्षेत्र के लोग इस आयोजन में हिस्सा लेते हैं। अगर जमीन नीलाम होगी तो होलिका दहन कहां होगा, झंडारोहण कैसे होगा। क्षेत्र के लोग यहां वॉलीबॉल सहित अन्य गेम्स भी खेलते हैं।

आजादी के समय से आयोजन

क्षेत्र के निवासियों ने बताया कि वर्ष 1947 में देश की आजादी के साथ ही यहां पर झंडारोहण शुरू हो गया था, जाे सात दशकों से अनवरत जारी है। आजाद क्लब का गठन किया गया जो होली-दीवाली के कार्यक्रमों के साथ ही अनेक खेलकूद भी इसी जगह करवा रहा है। आजाद क्लब के बैनर तले ही गुरुवार को निगम कार्यालय पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विरोध दर्ज कराया।

कितनी है भूमि

नगर निगम यहां 25 गुणा 46 आकार के दो प्लॉट बेचना चाहती है। जवाहर स्कूल के सामने इन प्लॉट्स की कीमत अब बहुत ज्यादा है। इनकी प्रारम्भिक बोली ही तेरह लाख रुपए रखी गई है। नीलामी में इसकी कीमत पचास लाख रुपए तक जा सकती है।

रिपोर्ट मांगी है, बाद में करेंगे नीलामी

इस पूरे मामले में आपत्ति आने पर रिपोर्ट मांगी गई है। एक-दो दिन में रिपोर्ट आने के बाद नौ फरवरी को फिर से नीलामी की जाएगी। वैसे निगम की ओर से अन्य प्लाट्स की नीलामी प्रक्रिया लगातार चल रही है। निगम अपनी आय बढ़ायेगा, तभी शहर में विकास कार्य हो सकेंगे। लोगों को सहयोग करना चाहिए।

-सुशीला राजपुराेहित, मेयर, बीकानेर नगर निगम

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