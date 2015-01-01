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कोरोना अपडेट:39 व्यक्तियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव

नोखा4 घंटे पहले
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बीकानेर जिले में कोरोना प्रभाव की मार सबसे अधिक नोखा पर पड़ रही है। नोखा नोखा में शनिवार को 39 व्यक्तियों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वहीं नोखा के पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल झंवर की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने पर उन्हें दिल्ली वेदांता में भर्ती करवाया गया है। निवर्तमान पालिकाध्यक्ष नारायण झंवर, पूर्व उपखंड अधिकारी रमेश देव, एसएचओ अरविंद सिंह सहित कई विशिष्ट व्यक्ति कोरोना की चपेट में आ चुके हैं।

इन्होंने आमजन को उसके बचाव के उपाय बताने व उनकी मदद करने के लिए हर संभव कोशिश की थी और अब यह लोग सभी स्वयं चपेट में आ चुके हैं। ब्लॉक सीएमएचओ डॉ श्याम बजाज ने बताया कि शनिवार को 39 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें घर पर रहकर इलाज करवाया जा रहा है। वहीं नोखा के कई व्यक्ति जयपुर में भर्ती है।

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