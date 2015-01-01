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पंचायत समिति सदस्य चुनाव:अगले बजट में नोखा को नहरी पानी नहीं मिला आंदोलन: बिहारी

नोखा20 मिनट पहले
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विधायक बिहारीलाल बिश्नोई ने शुक्रवार को एक दर्जन से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करके पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसंपर्क किया।

इस अवसर पर देसलसर गांव में जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में किसान गरीब और आमजन परेशान है। विधायक बिश्नोई ने कहा कि नोखा नहरी पानी को लाना उनकी पहली प्राथमिकता है।

पिछली वसुंधरा राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में देशनोक तक नोखा का पानी रिजर्व कर दिया और उसके बाद वहीं पानी नोखा से होते हुए नागौर तक चला गया लेकिन नोखा के ग्रामीण क्षेत्रों में नहर का पानी मीठा नसीब नहीं हुआ जिसके लिए वे इस मार्च तक बजट का इंतजार करेंगे।

यदि उसके बाद भी सरकार ने नोखा की जनता की मांग को नहीं माना गया तो वे सड़कों पर जनता के साथ संघर्ष करेंगे। इस अवसर पर युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवराज जाखड़, नोखा शहर भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र राजपुरोहित, बिरमा राम मेघवाल, जगदीश छींपा, बनवारीलाल तर्ड, रामेश्वर पूनिया, बजरंग सिंह, चंद्र सिंह सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे।

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