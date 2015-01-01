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पंचायत चुनाव:नोखा: 6 वार्डों में सीधी टक्कर, 4 में त्रिकोणीय मुकाबला

नोखा20 मिनट पहले
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  • नोखा पंचायत समिति के 17 वार्डों में 57 उम्मीदवारों में 40 महिलाएं

23 नवंबर काे नाेखा पंचायत समिति सदस्याें के लिए हाेने वाले चुनावाें में इस बार 57 प्रत्याशी मैदान में है। इनमें 40 महिलाएं भी शामिल है क्योंकि इस बार नोखा का प्रधानी सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। 57 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 1,38,155 मतदाता करेंगे।

17 वार्डों में 6 में जहां सीधी टक्कर तो 4 वार्डों में त्रिकोणीय संघर्ष होगा। 4 वार्डों में चार चार तो एक वार्ड में 5 और दो वार्डों में 6-6 उम्मीदवाराें ने ताल ठाेकी है। निर्वाचन अधिकारी जीतू सिंह मीणा ने बताया कि नोखा पंचायत समिति के 42 ग्राम पंचायतों में 44 भवनों में 225 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जहां 57 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला क्षेत्र के 1,38,155 मतदाता करेंगे। इन चुनावों में जहां कांग्रेस और बीजेपी ने अपने 17-17 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।

वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी 7 स्थानों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 6 वार्डों में जहां सीधी टक्कर होगी। वही 4 वार्डों में त्रिकोणीय संघर्ष होगा। 4 वार्डों में चार चार उम्मीदवार मैदान में हैं। तो 1 वार्ड में 5 उम्मीदवार भी मैदान में हैं ।2 वार्डों में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रधान की सीट सामान्य महिला की होने के कारण इस बार सर्वाधिक 40 उम्मीदवार महिलाएं हैं।

17 वार्डों में इनके बीच है मुकाबला : वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस की लक्ष्मी और भारतीय जनता पार्टी के हजारी राम के बीच सीधी टक्कर है ।वहीं वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस की भंवरी व भारतीय जनता पार्टी की तीजा के बीच में सीधी टक्कर है। वार्ड नंबर 9 में कांग्रेस की धापू और भारतीय जनता पार्टी की रामप्यारी के बीच में सीधी टक्कर है। वार्ड नंबर 12 में कांग्रेस की जेठी और भारतीय जनता पार्टी की राजकुमारी के बीच में सीधी टक्कर है।

वार्ड नंबर 14 कांग्रेस की नंदू कंवर व भारतीय जनता पार्टी की धापी के बीच में सीधी टक्कर है। वार्ड नंबर 16 में कांग्रेस की गरिमा व भारतीय जनता पार्टी के कोजाराम के बीच सीधी टक्कर है। वार्ड नंबर 4 में भाजपा के बिंजा राम, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रेवती देवी व कांग्रेस के शिवलाल के बीच त्रिकोणीय संघर्ष है। वार्ड 10 में कांग्रेस के करणाराम, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मनोज कुमार व भाजपा की शांति देवी के बीच त्रिकोणीय संघर्ष है।

वार्ड 13 में भाजपा की पूजा, कांग्रेस की शारदा, निर्दलीय कलावती के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष है। वार्ड 17 में कांग्रेस की धापू कंवर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राम व भाजपा की रोशनी के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष है। वार्ड 6 में 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिसमें कांग्रेस से सरवन कुमार, भाजपा से सरस्वती देवी, वह निर्दलीय के रूप में चंपा, देवी लाल मैदान में है। वार्ड सात में भी 4 उम्मीदवार मैदान में हैं।

इसमें भाजपा की कुसुम देवी, रालाेपा की लिछमा, कांग्रेस की श्रीदेवी और बाधू ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल कर मैदान में है। वार्ड 8 में भी चार महिलाएं मैदान में है कांग्रेस से चंपा, भाजपा से संतोष, रालाेपा से सुमित्रा और निर्दलीय सुशीला मैदान में है। वार्ड 11 में भी 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। जहां भाजपा से अनोपाराम तो कांग्रेस से भंवरी व राजूराम व शिकंदर खा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं।

वार्ड 15 में 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। रालाेपा से चूकी देवी ,भाजपा से संपत्ति, कांग्रेस से सरोज व मीरा एवं संजू निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। वार्ड 1 में 6 प्रत्याशी मैदान में है जिसमें कांग्रेस से द्रोपदी, भाजपा से शुभयान कंवर, रालाेपा से सुशीला, गायत्री, चंपा व सुमित्रा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। 3 में भी 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा से कविता, रालाेपा से श्रवण राम ,कांग्रेस से सुमन व गजेंद्र ,बजरंग लाल और सुखराम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में ताल ठोकी है।

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