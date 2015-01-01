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बाजार:नोखा में धनतेरस पर लोगों ने जमकर खरीदारी की

नोखा2 घंटे पहले
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कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में चार दिवसीय दीपावली पर्व को लेकर लोगों में कोरोना काल होने के बावजूद भारी उत्साह बना हुआ है। गुरुवार को धनतेरस पर्व पर नोखा कस्बे में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने घरों से बाहर निकले और जमकर खरीदारी की। कस्बे में आभूषण विक्रेता, कपड़ा व्यापारी, रेडीमेड वस्त्र, मनिहारी, कॉस्मेटिक, मिट्टी के दीपक, सजावटी सामान बेचने वाले दुकानदारों के यहां ग्राहकों की भारी भीड़ लगी हुई दिखाई दी।

कस्बे में जैन चौक, सदर बाजार,महावीर चौक, नवली गेट, तहसील रोड, घंटाघर, कटला चौक, लाहोटी चौक में सस्ते दामों पर सेल लगाई हुई है जहां दुकानों पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। ग्रामीण पारंपरिक फल मतीरे की भी जमकर खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। दीपोत्सव के त्यौहार दीपावली के पर्व पर मिट्टी के दीपक बेचने वाले कुम्हारों की दुकानों पर लोग महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपक की खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। इस बार सजावटी सामान में चीनी सामान के आने वाले सजावटी बिजली के बल्बों की नाम मात्र की खरीददारी हुई।

बाजारों में बर्तन बेचने वाली दुकानों पर लोगों की भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई और जमकर बर्तन खरीदे। बिजली की दुकानों पर लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने हुए दिखाई दिए। धनतेरस आज और कल 2 दिन मनाई जाएगी। दीपोत्सव गुरुवार से घरों में प्रकाश शुरू हुआ जो भाई दूज तक मनाया जाएगा।

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