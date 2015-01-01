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रेलवे सुरक्षा बल:रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की स्थाई चौकी मंजूर

नोखा3 घंटे पहले
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नोखा रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल की स्थाई चौकी मंजूर हुई है। यहां पर वर्तमान में अस्थाई चौकी चल रही थी परंतु गुरुवार की शाम को अधिकारियों ने एक आदेश जारी कर नोखा रेलवे स्टेशन पर स्थाई चौकी की स्वीकृति प्रदान कर दी। वह यहां पर एएसआई जगदीश प्रसाद, हेड कांस्टेबल हरिराम बिश्नोई, कांस्टेबल राम कुमार, कृष्ण कुमार और सीएल मीणा की नियुक्ति भी कर दी। पूर्व में रेलवे संबंधी किसी प्रकार के विवाद के लिए मेड़ता जाना पड़ता था। अब रेलवे के समस्त निपटारे नोखा चौकी पर ही हो जाएंगे।

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