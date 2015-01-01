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आपूर्ति रहेगी ठप:नोखा में आज विद्युत आपूर्ति रहेगी ठप

नोखा2 घंटे पहले
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नोखा में आज रविवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। जेई अरविन्द कुमार ने बताया कि नारायणपुर ग्रिड से नोखा लाइन में मेंटेनेंस को लेकर के विद्युत बन्द रहेगी। रविवार को सुबह आठ बजे से दोपहर 3 बजे तक तार मेंटेनेंस का काम होगा। नारायणपुर से नोखा एवं ग्रिड में 33 हजार की विद्युत की आपूर्ति की जाती है।

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