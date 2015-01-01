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आग से नुकसान:रिहायशी झोपड़े में आग लाखों का सामान जला

पांचू3 घंटे पहले
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शरह पांचू की रोही में एक रिहायशी झोपड़े में अचानक आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इस संबंध में राकेश सुथार ने पांचू थाना में आगजनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे शरह पांचू की रोही में स्थित उसकी ढाणी में बने झोंपड़े में अचानक आग लग गई।

आग से झोंपड़े में रखा 4.5 क्विंटल तिल, 7 क्विंटल मोठ, 8 क्विंटल ग्वार, 10 क्विंटल बाजरी, 2 सोने की ठुसी, 2 जोड़ी कानों के आभूषण, 2 जोड़ी चांदी पायजेब, कूलर, बिलौना मशीन, 28 सीमेंट कट्टे सहित घरेलू सामान पूरी तरह जलकर राख हो गए। आग की लपटें देखकर आसपास ढाणियों से लोग भागकर आए और पानी के टैंकर मंगवाकर आग पर काबू पाया।

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