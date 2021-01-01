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प्रशिक्षण शिविर:प्रशिक्षण शिविर में किसानों को दी जनकारी

बालघाट3 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत धवान के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में कृषि विभाग की ओर से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना अंतर्गतकिसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सहायक कृषि पर्यवेक्षक सुधीर कुमार मीणा ने बताया कि एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान कृषि अधिकारियों ने किसानों को मृदा का परीक्षण करवाने व परीक्षण के उपरांत खाद्यों का उपयोग करने के बारे में जानकारी दी।मृदा परीक्षण करवाने से कम रासायनिक खाद्यों का प्रयोग करके भी अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की प्रायोगिक व वेस्ट डी कंपोजर की प्रायोगिक जानकारी दी गई। जैविक खेती वर्मी कंपोस्ट इकाई व विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में अंत में एक ज्ञानार्जन टेस्ट का आयोजन किया गया। जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहे किसानों को पुरस्कृत किया गया।

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