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मदीना मस्जिद की बुनियाद रखी:जयपुर मरकज के इमाम हाफिज अजीमुद्दीन ने रखी मदीना मस्जिद की बुनियाद

बालघाट3 घंटे पहले
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कस्बे के गोली के मोहल्ले में शनिवार को जयपुर मरकज के इमाम हाफिज अजीमुद्दीन साहब व मुफ्ती खलील साहब ने मदीना मस्जिद में नई बिल्डिंग के लिए बुनियाद रखी। मुफ्ती खलील साहब ने बताया कि मस्जिद ए अल्लाह का घर है जो मस्जिद बनाता है अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाता है। खुश नसीब है वह आदमी जिसको अल्लाह का घर बनाने का मौका मिलता है। पहले जमाने में मुसलमानों के सभी समस्याओं के फैसले मस्जिद में हुआ करते थे। लेकिन आज लोगों की दीन और मस्जिदों से दूरी की वजह से मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं। मस्जिदों से इस्लाम और ईमान की पहचान होती है। मुसलमानों को चाहिए कि वह नमाज कायम करें। मस्जिदों को को ज्यादा से ज्यादा आबाद करें।

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