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पंचायत प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन:रास्ते में कीचड़ होने से ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन

बालघाट2 घंटे पहले
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गांव बदलेटा बुजुर्ग में नाली अवरुद्ध करने से रास्ते में जमा कीचड़ से परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीण अमृत बैरवा, किशन लाल, राकेश, दामोदर शर्मा, चिंटू गुप्ता, मछला देवी,मीरा देवी, प्रेम देवी व मल्लू देवी आदि ने बताया कि गांव के स्टैंड से महादेव के मंदिर तक जाटव बस्ती में होकर गुजरने वाले रास्ते में प्रभावशाली व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की ओर से बनाई गई नाली को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे नाली का गंदा पानी सड़क पर जमा होकर कीचड़ में तब्दील हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कीचड़ की समस्या होने से आम राहगीरों के साथ-साथ करीब 60 -70 घरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में कई बार ग्राम पंचायत प्रशासन को अवगत करा दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

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