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धर्म-कर्म:लोकसभा अध्यक्ष की पत्नी ने किए बालाजी दर्शन

मेहंदीपुर बालाजी5 घंटे पहले
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रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की धर्मपत्नी डॉ. अमिता बिरला रविवार को अपने रिश्तेदारों के साथ सवामणी प्रोग्राम में शामिल होने मेहंदीपुर बालाजी पहुंची। उन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा की। मंदिर ट्रस्ट प्रतिनिधि ने अमिता बिरला को बालाजी महाराज के जीर्णोद्धार के बारे मे अवगत कराया। इस मौक़े पर मंदिर ट्रस्ट प्रतिनिधि विशाल पुरी और अजय प्रकाश ने बिरला को बालाजी महाराज की प्रतिमा और मोदक प्रसादी भेंट की।

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