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समारोह:मेहंदीपुर बालाजी में बेटियों को मिलेगा सम्मान

मेहंदीपुर बालाजी5 घंटे पहले
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  • महंत किशोरपुरी महाराज की प्रेरणा से होगा कार्यक्रम, भास्कर मीडिया पार्टनर

घाटा मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट के तत्वावधान में करौली व दौसा जिले की प्रतिभाशाली बेटियों के सम्मान की तैयारियां पुरजोर से चल रही है। सम्मान समारोह इसी माह मेहंदीपुर बालाजी के एमकेपी कॉलेज परिसर में होगा। कार्यक्रम की तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। मार्कशीट संग्रहण का कार्य संपन्न हो गया है। विश्व प्रसिद्ध आस्था के केन्द्र मेहंदीपुर बालाजी के महंत किशोरपुरी महाराज की प्रेरणा से इस कार्यक्रम में दैनिक भास्कर मीडिया पार्टनर है। राजस्थान के करौली व दौसा जिले की बेटियों को कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस के साथ सम्मानित किया जाएगा। अन्य देश के अन्य राज्यों की टॉपर बेटियों को वर्चुअल तरीके से सम्मान होगा। कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि अपने तरीके के अभिनव कार्यक्रम का उद्देश्य बेटियों की प्रतिभा संबल प्रदान करना है। महंत किशोरपुरी महाराज के निर्देशन में वर्षों से बेटियों के शिक्षा और उनके सर्वागीण विकास के लिए ट्रस्ट से प्रयासरत है। बतौर सम्मान बेटियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र, गिफ्ट और प्रतीक चिह्न दिए जाएंगे। इस मौके पर एक्सपर्ट की ओर से बेटियों को मोटिवेशन सेमिनार भी होगी।इन बेटियों को मिलेगा सम्मान कार्यक्रम में सत्र 2019-20 में दसवीं व बारहवीं कक्षा की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में टॉपर रहीं बेटियों को सम्मानित किया जाएगा। इनके लिए निर्धारित प्रतिशत तय किए गए थे। बारहवीं की कला, विज्ञान व वाणिज्य वर्ग की बेटियां सम्मानित होगी। ट्रस्ट के शिक्षा सचिव ने बताया कि इस दौरान आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।

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