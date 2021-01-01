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खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग:मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जांच रिपोर्ट अनुसार ही खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें किसान

मेहंदीपुर बालाजी2 घंटे पहले
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सॉइल हैल्थ कार्ड योजनांतर्गत बुधवार को बालाजी क्षेत्र की ठीकरिया ग्राम पंचायत के दर्जापुर गांव में एक दिवसीय किसान संगोष्ठी का आयोजन हुआ। जिसमे कृषि अधिकारी दौसा अशोक कुमार मीना ने बताया की सभी किसान अपने खेतों की मिट्टी की जांच अवश्य कराए व जांच रिपोर्ट अनुसार ही फसलों में खाद व उर्वरकों का उपयोग करें जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। मीना ने बताया कि किसान आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का प्रयोग नही करे अधिक रासयनिक उर्वरकों के प्रयोग करने से धीरे -धीरे मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। जिससे फसलों की गुणवत्ता भी कम हो रही है। किसान अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नही करे मृदा जांच रिपोर्ट अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करें। वर्तमान में मानव शरीर मे कैंसर, हार्ट अटैक, बी पी जैसी विभिन्न गम्भीर बीमारियों का मुख्य कारण भी अधिक मात्रा में रासयनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग है। छोटेलाल बैरवा सहायक कृषि अधिकारी मानपुर ने वर्मीकम्पोस्ट बनाने व जैविक खेती की तकनीकी जानकारी दी। इस अवसर पर कैलाश मीना कृषक मित्र, मेघराम मीना, सियाराम मीना, रामजीलाल, मूलचंद, प्रहलाद, प्रभु मीना, हरिसिंह कृषक मित्र, ठंडी राम मीना सहित अन्य महिला व पुरुष कृषक मौजूद रहे।किसान 5 रुपये में कराए मिट्टी व पानी की जांचअशोक मीना कृषि अधिकारी दौसा ने बताया कि किसान कृषि विभाग द्वारा संचालित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में अपने खेतों की मिट्टी व बोरिंग के पानी की जांच 5 रुपये में करा सकते है। प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार संबधित कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी की सलाह लेकर ही फसलों का चयन करें व फसलों में खाद व उर्वरकों का प्रयोग करें।कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ ले कृषि अधिकारी दौसा अशोक कुमार मीना ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सॉयल हैल्थ कार्ड योजना, तारबंदी योजना, सिचाई पाईप लाईन, फार्म पौंड निर्माण, फलदार बगीचा स्थापना, जैविक खेती, कृषि यंत्र, पॉली हाउस सहित विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान दिया जाता है। किसान नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर सभी योजनाओं के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन करें।

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