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कार्यकारिणी विस्तार:रामसिंह मीणा सदस्य नियुक्त

मेहंदीपुर बालाजी2 घंटे पहले
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राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड में व्यास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राम सिंह मीणा को सदस्य नियुक्त किया है। सरकार के कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव जयसिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए।बोर्ड में विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन संस्थान के बीएफ विभाग के प्रोफेसर मूलत मेहंदीपुर बालाजी के करोड़ी निवासी रामसिंह मीणा का सदस्य नियुक्त किया है। सरकार में राजनीतिक नियुक्तियां मिलने से उनके गांव करोड़ी में भी खुशी का माहौल रहा। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मीणा को 1996 में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति हुई है। इसके बाद पदोन्नति के क्रम में वर्ष 2011 में प्रोफेसर प्रोफेसर मीणा विश्वविद्यालय के कार्ड के गोपनीय शाखा के कोऑर्डिनेटर सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के बोर्ड मैनेजमेंट के प्रतिनिधि सहित कई जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।योगेश प्रदेश समन्वयक नियुक्तमहवा| भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन वीबी ने राजस्थान प्रदेश सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर योगेश गुर्जर निवासी पीपलखेड़ा को नियुक्त किया है।

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