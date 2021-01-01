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दैनिक भास्कर मीडिया पार्टनर:प्रतिभाशाली बेटियों को मिलेगा सम्मान, अभिभावकों में भी उत्साह

मेहंदीपुर बालाजी4 घंटे पहले
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  • महंत किशोरपुरी महाराज की प्रेरणा से, मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट की पहल, दैनिक भास्कर मीडिया पार्टनर

शिक्षा और सामाजिक सरोकारों में अव्वल देश की प्रतिभाशाली बेटियों को मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट की ओर से मेहंदीपुर बालाजी (दौसा) में सम्मानित किया जाएगा। अपने तरीके से राज्य के पहले कार्यक्रम की तैयारियां पुरजोर से की जा रहीं है। विश्व प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी के महंत किशोरपुरी महाराज की प्रेरणा से दैनिक भास्कर मीडिया पार्टनरयिशप में यह कार्यक्रम मेहंदीपुर घाटा बालाजी के एम.पी. (महंत किशोरपुरी महाराज) आश्रम कॉलेज परिसर में कोरोना गाइड लाइन के अनुसार होगा। कार्यक्रम की तिथि व समय बाद में घोषित किए जाएंगे। पहले यह कार्यक्रम 5 फरवरी को प्रस्तावित था। नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी। कार्यक्रम इसी माह होगा।कार्यक्रम संयोजक व ट्रस्ट के शिक्षा सचिव ने बताया कि राजस्थान के करौली व दौसा जिले की बेटियों को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा। देश के अन्य राज्यों की बेटियों को वर्चुअल तरीके से सम्मान मिलेगा। अपने तरीके के अभिनव कार्यक्रम का उदे्श्य बेटियों की प्रतिभा संबंल प्रदान करना है। महंत किशोरपुरी महाराज के निर्देशन में वर्षों से बेटियों के शिक्षा और उनके सर्वागींण विकास के लिए ट्रस्ट से प्रयासरत है। बतौर सम्मान बेटियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र, गिफ्ट और प्रतीक चिह्न दिए जाएंगे। इस मौके पर एक्सपर्ट की ओर से बेटियों को मोटिवेशन सेमिनार भी होगी। देश की बेटियों को मिलेगा वर्चुअल सम्मानकार्यक्रम के प्रति बेटियों व उनके अभिभावकों को जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। देश के दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात, मुम्बई सहित लगभग सभी राज्यों से बेटियों ने अपनी प्रतिभा के अनुसार आवेदन किए है, इनकी पूर्ण जांच के बाद बेटियों को मंच से आंनलाइन सम्मानित किया जाएगा।दौसा व करौली जिले की टॉपरबेटियांआएंगी मेहंदीपुरकार्यक्रम स्थल पर दौसा व करौली जिले की दसवीं कक्षा में 80 प्रतिशत या इससे अधिक, बारहवीं कला वर्ग में 70, वाणिज्य में 80 व विज्ञान वर्ग में 85 प्रतिशत अंक प्राप्त बेटियों को सम्मानित किया जाएगा। मार्कशीट भेजने की अंतिम तिथि 31 जनवरी थी। अब नहीं भेजनी है। राजस्थान के अन्य जिलों की टॉपर तीन-तीन बेटियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा स्नातक व स्नातकोत्तर छात्राओं को उनके विभिन्न क्षेत्रों में अभिनव कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा।

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