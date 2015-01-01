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उपभोक्ता परेशान:बालेर में बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान

बालेर4 घंटे पहले
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कस्बे सहित आसपास के गांवों में इन दिनों 33/11 केवी सब स्टेशन से कस्बे सहित आसपास के गांवों में होने बाली बिजली आपूर्ति लड़खड़ाई हुई है।अलसुबह से बिजली कटौती का सिलसिला जारी रहता है। जो दिनभर जारी रहता है बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगो के रोजमर्रा के काम तो प्रभावित हो ही रहे हैं। लोगो को बिजली आपूर्ति ठप होने से पेयजल संकट का सामना भी करना पड़ रहा है।बिजली आपूर्ति ठप होने के बारे में जब निगम के कार्मिकों से उपभोक्ताओं द्वारा जानकारी मांगी जाती है तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। कार्मिक उच्च अधिकारियों से बात करो का सीधा सा जबाब देकर फोन काट देते हैं।जिससे कार्मिकों की कार्यशैली से उपभोक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है।अलसुबह से बिजली आपूर्ति बंद रहने से लोगों को पर्याप्त पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली आपूर्ति बंद रहने के कारण घरों में पेयजल टंकियां भी रीति पड़ी हुई है। जिसके चलते लोग शौचालय का उपयोग करने के लिए काफी मशक्कत के बाद इधर उधर से पानी की व्यवस्था करने को मजबूर है।रात्रि के समय बिजली आपूर्ति बंद रहने से लोगो को कस्बे सहित आसपास हिंसक वन्यजीवों का खतरा भी बना रहता है।वही बिजली गुल रहने से असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी जैसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है।पूर्व में जितनी भी कस्बे में चोरी की बारदात हुई है।उस समय बिजली आपूर्ति बंद होने के कारण ही चोरी की घटना घटित हुई है। ग्रामीणों ने कस्बे में निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग उच्चाधिकारियों से की है।इन दिनों सवाई माधोपुर से बिजली आपूर्ति नही होने के कारण बिजली व्यवस्था खराब हो रही है। लालसोट से बिजली आपूर्ति होने के कारण समस्या हो रही है।^बहादुर सिंह फीडर इंचार्ज 33/11केवी सब स्टेशन बालेर।इस समय बिजली सप्लाई सवाई माधोपुर से नही हो पा रही है।जिसके चलते समस्या बनी हुई है।-हितेंद्र मीना, जेईएन बिजली निगमजवाब पेश करना था 30 नवंबर को, पत्र मिला 12 दिसंबर कोसवाई माधोपुर|सरकारी कार्यालयों में संबंधित कार्मिक अपने कार्य को कितना त्वरित व ईमानदारी से अंजाम देते है, इसका नमूना गत दिवस देखने को मिला। दरअसल संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर आलनपुर रणथंभौर रोड गैस प्लांट के पीछे बेशकीमती जमीन का नामांतरण खोलने की शिकायत पर सवाई माधोपुर एसडीएम द्वारा 20 नवंबर 2020 को संबंधित शिकायतकर्ता हरिप्रसाद योगी निवासी आलनपुर को एक पत्र जारी किया गया था। इस पत्र के आदेशानुसार शिकायतकर्ता को 30 नवंबर को शिकायत से संबंधित दस्तावेज व सबूत पेश करने के लिए लिखा गया था। लेकिन यह पत्र 1 दिसंबर को डिस्पैच होकर शिकायतकर्ता को 14 दिसंबर को मिला। करीब 14 दिन बाद पत्र मिलने से शिकायतकर्ता पक्ष नहीं रख सका।

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