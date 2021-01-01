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उमड़े श्रद्धालु:कारिस देव की जात में उमड़े श्रद्धालु

बालेर2 घंटे पहले
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बालेर पंचायत के भीमपुरा में स्थित कारिस देव आस्था धाम पर मंगलवार देर शाम निकटवर्ती गांवो सहित दूर दराज के काफी तादात में श्रद्धालुओं ने ढोक लगाकर मनोतियां मांगी। कारिस देव बाबा के भंडारे में सभी श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ ग्रहण किया। कारिस देव की जात में भीमपुरा, विश्वनाथपुरा, श्रीनाथपुरा, बालेर, कुतलपुर, बाजोली, बिचपुरी, डंगरा, सहित दर्जनों गांवों के महिला-पुरुष रंग बिरंगे परिधानों में उमड़े। इस अवसर पर यात्रियों की युवाओं ने खूब आवभगत की और सामूहिक पंगत प्रसादी ग्रहण करवाई। सामाजिक कार्यकर्ता वृंदावन सिंह खटाणा ने बताया कि वर्ष में दो बार कारिस देव की जात में श्रद्धालु मनोतिया मांगने आते हैं। मनोतियां पूर्ण होने पर श्रद्धालु आस्था धाम पर ध्वज नारियल प्रसाद चढ़ाकर उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। भादो और फाल्गुन मास में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है।

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