पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विस्थापन पर चर्चा:वन विभाग के अधिकारियों ने भीमपुरा में ग्रामीणों से की विस्थापन पर चर्चा

बालेर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

भीमपुरा में वन विभाग की विस्थापन की प्रक्रिया के तहत वंचित परिवारों को विस्थापित करने के उद्देश्य से भीमपुरा ढाणी में वन विभाग के अधिकारियों व कार्मिको ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर विस्थापन प्रक्रिया के पैकेज व भूमि के बारे में चर्चा कर ग्रामीणों का तीन सदस्यीय प्रतिनिधी मंडल नियुक्त किया। नैनिया की रेंज के वनाधिकारी ओमप्रकाश कोली, मोहन लाल वनपाल, अशोक वन रक्षक, मोहन लाल ने ग्रामीणों को विस्थापन के बारे में बताया। पूर्व में वन विभाग की विस्थापन प्रकिया में 11 परिवार विस्थापित होने से वंचित रह गए थे। रेंजर ओमप्रकाश कोली ने बताया कि वंचित परिवारों के लिए सवाई माधोपुर में विस्थापित परिवारों के लिए भूमि चिह्नित की गई है। विस्थापन की प्रक्रिया व चिह्नित भूमि को देखने के लिए गांव के गिर्राज गुर्जर, वृंदावन सिंह खटाना, हरिचरण गुर्जर की तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है।कमेटी के बृन्दावन सिंह खटाणा ने बताया कि ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से पूर्व में वंचित 11 परिवारों सहित सर्वे में वंचित 19 परिवारों को विस्थापन प्रक्रिया में सम्मलित करने पर ही शेष परिवार वन विभाग की विस्थापन प्रक्रिया में सम्मलित होंगे। बैठक में बृन्दावन सिंह खटाणा, लेखसिंह गुर्जर, किशन सिंह, जयनारायण, असराम, रामशंकर गुर्जर, देवनारायण गुर्जर, तारा गुर्जर, पवन, मोहन सिंह गुर्जर, हरिचरण, जगदीश गुर्जर सहित वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser