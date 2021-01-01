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बिजली बिल संशोधन शिविर:बालेर में बिजली निगम ने बिलों में संशोधन कर 18 लाख 60 हजार रुपए का राजस्व किया वसूल

बालेर4 घंटे पहले
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कस्बे के राजीव गांधी सेवा केंद्र में जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.द्वारा आयोजित बिजली बिल संशोधन शिविर मेंशनिवार को लगभग 18 लाख 60 हजार रुपए का राजस्ववसूला किया।जेईएन हेमवती नंदन शर्मा ने बताया कि बालेर में बिजली निगम के बिजली बिल संशोधन शिविर में उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में संशोधन कर मौके पर जमा किए गए। जिसमें लगभग 18 लाख 60 हजार रुपये का राजस्व बिजली निगम को प्राप्त हुआ। शिविर में निगम के सहायक अभियंता अशोक कुमार मीणा,कनिष्ठ अभियंता बनवारी मथुरिया, हेमवती नंदन शर्मा,33/11केवी सब स्टेशन के कार्मिक व जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.खंडार के कार्मिक मौजूद थे।

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