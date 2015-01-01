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क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू:बामनवास में क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू

सवाई माधोपुर43 मिनट पहले
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बामनवास मयूर क्रिकेट क्लब भंवर की के तत्वावधान में खेली जाने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन गुरुवार को सरपंच संघ अध्यक्ष राम खिलाड़ी चेयरमैन ने फीता काटकर किया । शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास तथा आपसी प्रतिस्पर्धा की भावना को भी खेलों से बल मिलता है। उन्होंने कहा कि गांव में इस तरह के आयोजन करने से ग्रामीण प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है । इस मौके पर उन्होंने आयोजनकर्ताओं को 51 सौ रुपए की प्रोत्साहन राशि भेंट की।

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