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भष्ट्राचार के मामले में गिरफ्तारी:तत्कालीन एसपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारियों की उड़ी नींद

बांदीकुई2 घंटे पहले
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  • एसीबी एक्सप्रेस हाइवे निर्माण कंपनी से जुड़े मामलों की कर रही है जांच

तत्कालीन बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा व दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल की भष्ट्राचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद कुछ दिनों से एसीबी भष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो की खामोशी मंगलवार को तत्कालीन दौसा एसपी मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी के साथ फिर से टूट गई। एसीबी की शांति से कई दिनों से रिलेक्स महसूस कर रहे पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी अब फिर से सकते में आ गए। गुरुवार को ये अधिकारी दिनभर अपने आकाओं से फोन कर एसीबी की राडार से बचने का रास्ता ढूंढते नजर आए। करीब 20 दिन पहले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाइवे कंपनी से रिश्वत मांगने के आरोप में तत्कालीन एसडीएम पिंकी मीणा व दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल के खिलाफ भी हाइवे कंपनी से भष्ट्राचार करने के मामले में मामला दर्ज कर इनके एक दलाल को भी गिरफ्तार कर लिया था। उस समय दो से तीन दिन तक तत्कालीन एसपी अग्रवाल व दलाल एसीबी कार्रवाई में अच्छे खासे चर्चा में रहे। लेकिन इसके बाद करीब 15 दिन से एसीबी इन मामलों को लेकर चुप हो गई थी। ऐसे में एसीबी की चुप्पी से बांदीकुई क्षेत्र के पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी जो पहले ही हाइवे कंपनी से सेवा शुल्क ले चुके थे वे अपने आप में रिलेक्स महसूस करने लग गए थे। लेकिन अचानक मंगलवार को एसीबी ने तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर अपनी चुप्पी तोड़ डाली। ऐसे में रिलेक्स महसूस कर रहे क्षेत्र के अधिकारी व कर्मचारी फिर सेसकते में आ गए।एक्सप्रेस हाइवे निर्माण कंपनी से जुड़े मामलों को लेकर इन दिनों एसीबी जांच में जुटी हुई है। बांदीकुई थाने में भी कंपनी के एक इंजीनियर के बिजली से चिपकने का मामला दर्ज हुआ था। हांलाकि अभी इस मामले की जांच चल रही है। इसके अलावा जिले के अन्य थानों में जहां भी कंपनी से जुड़े मामले है उनकी एसीबी जांच कर रही है।एसीबी की राडार पर कई अधिकारी व कर्मचारीसूत्रों ने बताया कि एसीबी की राडार पर अभी क्षेत्र के कई अधिकारी व कर्मचारी है। ऐसे में इन्हे अब लग रहा है कि कही एसीबी के हाथ इनके गिरेबान तक नहीं पहुंच जाए।बचने का रास्ता ढूंढ रहेएसीबी की भष्ट्राचार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से क्षेत्र के घूसखोर अधिकारी व कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कई अधिकारी तो इस कार्रवाई के लपेटे में कही नहीं जा जाए इससे बचने के लिए अपने आकाओं से रास्ता ढूंढते नजर आ रहे है तो कई यहां से रफूचक्कर होने की फिराक में है।

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