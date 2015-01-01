पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

देवउठनी एकादशी:बांदीकुई : देवउठनी एकादशी पर होंगी 500 शादियां

बांदीकुई2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 1 लाख लीटर दूध, 50 हजार किलो मावा व 1 हजार हलवाई बुक, प्रशासन के पास पहुंची मात्र 10 शादियों की सूचना

देवउठनी एकादशी 25 नवंबर को बांदीकुई क्षेत्र में सर्वाधिक 500 से अधिक शादी होगी। इन शादियों के लिए करीब एक लाख लीटर दूध एवं 50 हजार किलो मावा व 1000 से अधिक हलवाई बुक हो चुके हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के पास अभी तक मात्र 10 शादियों की सूचना पहुंची है। कोरोना संक्रमण के चलते मार्च 2020 से लॉकडाउन लगने के कारण मार्च अप्रैल एवं मई में होने वाली शादियां स्थगित हो गई थी। जून माह में ही कुछ शादियां हुई थी। लेकिन लॉकडाउन के कारण स्थगित हुई शादियां अब 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर होने जा रही है। शादी कारोबार से जुड़े लोगों ने बताया कि देवउठनी पर इस बार पुरे बांदीकुई उपखंड क्षेत्र में करीब 500 से अधिक शादियां होंगी जो कि बीते 10 से 20 वर्षों में कभी नहीं हुई ।उन्होंने बताया कि शादी अधिक होने कारण अब शादियों से जुड़े कामों की बुकिंग होना भी बंद हो गया है। गौर करने लायक बात यह है कि कोरोना के कारण शादियों की सूचना स्थानीय प्रशासन को देना जरूरी है। लेकिन 20 दिन बाद होने वाली इन 500 शादियों में से अब तक स्थानीय प्रशासन के पास मात्र 10 शादियों की ही सूचना पहुँची है।मैरिज होम के साथ धर्मशाला बुक बांदीकुई उपखंड क्षेत्र में होने वाली इन 500 शादियों को लेकर शहर में संचालित करीब 25 मरीज होम एवं 4 से अधिक धर्मशाला पहले से ही बुक हो चुकी है। इसके अलावा शहर में सार्वजनिक पार्कों में भी लोग शादियों की तैयारी करने लग गए। देवउठनी एकादशी पर शादी अधिक होने के कारण दूध मावा एवं पनीर के दाम गत वर्ष की तुलना में अधिक हो गए हैं। गत वर्ष देवउठनी पर मावा 200 से 230 रुपए तक बिका था जो इस बार 260 से 280 रूपए तक जा पहुंचा। इसी प्रकार गत वर्ष दूध 45 रुपए से 50 रुपए तक था जो इस बार 55 से 60 रुपए लीटर मिल रहा है। इसी प्रकार गत वर्ष पनीर 250 रुपए किलो था जो इस वर्ष 350 रुपए किलो तक पहुंच गया है।200 से अधिक बाइक बुक देवउठनी पर होने वाली शादियों को लेकर अब तक शहर में करीब 200 से अधिक नई बाइक बुक हो चुकी है। इस कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने बताया कि हर वर्ष देवउठनी पर 50 से 100 मोटरसाइकिल बुक होती थी। लेकिन इस बार दुगनी बाइके बुक हुई है। देवउठनी एकादशी पर शादियों की भरमार होने के कारण दूध की डिमांड भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। क्षेत्र में अभी तक इन शादियों के लिए करीब एक लाख लीटर दूध बुक हो चुका है। ऐसे में रोजाना डेरियो को 20 से 30 हजार लीटर दूध देने वाली दूध उत्पादन समितियां देवउठनी पर डेरियो को दूध नहीं देगी।बैड वालों के पास दोसे तीन बुकिंग देवउठनी पर बैंड वालों के पास दो से तीन शादियों की बुकिंग है। अब तो स्थिति यह है कि बैंड वालों ने बुकिंग लेना भी बंद कर दिया।शादियों की भरमार मेंदिखा कोरोना का भय देवउठनी पर शादियों की भरमार के पीछे कोरोना का भय भी है। लोग कोरोना गाडलाइन के अंतर्गत शादी समारोह में 100 लोगों को शामिल करने की सीमा का फायदा अब पसंद बन जाने के कारण लोग इस अंबुज सावे का फायदा लेना चा रहे हँ।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें