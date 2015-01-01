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अस्पतालों का निरीक्षण:बीसीएमएचओ ने किया प्राथमिक अस्पतालों का निरीक्षण, प्रतापपुरा में सुधार के निर्देश

बांदीकुई2 दिन पहले
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बीसीएमएचओ डॉ. अशोक सिंह ने मंगलवार को ब्लॉक के प्राथमिक अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रतापपुरा अस्पताल में अव्यवस्था मिलने पर उन्होंने सुधार के निर्देश दिए।प्रतापपुरा अस्पताल निरीक्षण के दौरान सरपंच विजय सिंह गुर्जर ने यहां व्याप्त अव्यवस्थाओं से अवगत कराया। जिस पर उन्होंने चिकित्सा अधिकारी को व्यवस्थाओ में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने राजकीयअस्पताल अरनिया का भी निरीक्षण किया।यहां उन्होंने संस्थागत प्रसव को बढ़ाने पर जोर देते हुए मौसमी बीमारियो को देखते हुए आवश्यक संसाधन व दवाइयां उपलब्ध रखने के निर्देश दिए।उन्होंने लैब टेक्नीशियन को मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के तहत 15 प्रकार की जांच करने के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर को सभी प्रकार की योजनाओं का समय पर भुगतान करवाने एवं ऑनलाइन पंजीयन के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल के कचरे का नियम अनुसार निस्तारण के भी निर्देश दिए।

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