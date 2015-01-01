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हादसा:बिजली का तार टूटने से भैंस मरी, सामान जला

बांदीकुई2 घंटे पहले
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काटरवाड़ा में एक मकान के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन गुरुवार को टूट जाने से यहां बंध रही एक भैंस झुलस कर मर गई तथा यहां रखे सामान में आग लगने से सामान जलकर राख हो गया। इसे लेकर लोगों ने निगम के प्रति रोष जताया। सरपंच विनोद खेड़ा ने बताया कि गांव के हेमराज मीणा की भैंस यहां बंधी हुई थी।तभी ऊपर से जा रही बिजली लाइन का तार टूट कर गिर गया। जिससे भैंस झुलस कर मर गई। पूर्व में कई बार बिजली निगम को शिकायत करने के बाद भी लाइन नहीं बदली गई। यह 11 हजार केवी की लाइन जगह-जगह से जॉइंट से जुड़ी हुई है, जिससे हादसे की संभावना होने के कारण निगम को शिकायत की गई थी, लेकिन निगम ने सुनवाई नहीं की। जिससे भैंस झुलस कर मर गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे सचिव पटवारी ने मामले की जानकारी ली।

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