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400 लीटर वाश नष्ट:बडियाल कलां में हथकढ़ शराब बनाने की भटि्टयां तोड़ी, 400 लीटर वाश नष्ट

बांदीकुई5 घंटे पहले
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अवैध शराब के खिलाफ रविवार को पुलिस ने 6 घंटे तक अभियान चलाया। कई गांवों में हथकढ़ शराब की भटि्टयों को नष्ट करने के लिए सर्च अभियान चलाया। लेकिन एक मात्र बडियाल कलां के जंगलों में ही 8 जगह जमीन में गढ़ी हुई मिली 400 लीटर वाश को नष्ट किया। मौके पर भटि्टयां भी तोड़ी गई। इस दौरान एक भी आरोपी पकड़ में नहीं आया।आईजी हवासिंह घुमरिया व एसपी अनिल बेनीवाल के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में रविवार को थाना प्रभारी राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में गठित टीम के सब इंस्पेक्टर बाबूलाल, कांस्टेबल नेमीचंद शर्मा, राजेश की टीम सुबह 9 बजे भांडेडा व चोरवाड़ा में सर्च अभियान चलाया, लेकिन वहां अवैध शराब नहीं मिली। टीम बडियाल कलां के जंगलों में पहुंची। यहां अलग – अलग 8 जगह जमीन के अंदर केनों में वाश गढ़ी हुई मिली। टीम ने मौके पर करीब 400 लीटर वाश को नष्ट कर दिया। इस दौरान यहां अवैध शराब बनाने वाली एक भट्टी मिली, जिसे तोड़ दिया। करीब 6 घंटे तक चले इस अभियान में पुलिस ने अन्य जगह भी अवैध शराब की जांच की।

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