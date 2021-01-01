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विकास कार्यों का उद्‌घाटन:गुढाकटला में विकास कार्यों का उद्‌घाटन आज

बांदीकुई2 घंटे पहले
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विधायक जीआर खटाना गुरुवार को गुढाकटला मे विधायक कोष से निर्मित 40 लाख की लागत के विकास कार्यो का उद्घाटन करेंगे। गुढाकटला सरपंच कैलाश चौधरी ने बताया कि विधायक खटाना एवं निवर्तमान जिला प्रमुख गीता खटाना कल दोपहर 12 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुढाकटला में 10 लाख की लागत के विकास कार्य, एवं सम्पूर्ण गुढाकटला कस्बे में स्ट्रीट एलईडी लाइट एवं पुलिस चोकी पर सीसी टीवी कैमरे एवं सुलभ शौचालय व सौरऊर्जा से संचालित ट्यूबेल व एकल बिंदु सहित 40 लाख के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे।

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