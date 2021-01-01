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गणेश जी को निमंत्रण:विश्वकर्मा जयंती समारोह को लेकर गणेश जी को निमंत्रण दिया

बांदीकुई2 घंटे पहले
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अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण तहसील शाखा बसवा बांदीकुई की ओर से 25 फरवरी गुरुवार को आयोजित होने वाले विश्वकर्मा जयंती समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश जी को निमंत्रण देकर किया । इस दौरान जांगिड़ समाज के सैकड़ों लोगों ने गणेश मंदिर पहुंचकर गणेश जी की पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ा कर निमंत्रण दिया ।इस मौके पर तहसील अध्यक्ष राधामोहन जांगिड़, मंत्री दिनेश गुरुजी ,कोषाध्यक्ष भगवान सहाय, बृजमोहन कुचोरिया, जगदीश रलावता, बजरंग लाल, पार्षद महेंद्र दैमन , नवयुवक मंडल अध्यक्ष अनुज जांगिड़, उपाध्यक्ष बनवारी लाल रलावता, मंत्री राजेश उकेरी, पूर्व पार्षद दिनेश जांगिड़, महेश महस्वा, बनवारी लाल द्वारापूरा, सत्यनारायण बसवा, शिव लहरी जांगिड़, जगदीश ढिगारिया, प्रभु दयाल सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे ।

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