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ईसरदा परियोजना से मिलेगा पेयजल:अगले साल के अंत में ईसरदा परियोजना से मिलेगा पेयजल

बांदीकुई5 घंटे पहले
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  • गहलोत सरकार का दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर विधायक ने बताया

क्षेत्रीय विधायक जीआर खटाणा का दो साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इस दौरान विधायक ने शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या पेयजल पर बोलते हुए कहा कि वर्ष 2021 तक 41 सौ करोड रुपए की ईसरदा परियोजना से पूरे विधानसभा क्षेत्र में पेयजल मिलने लग जाएगा। इसका कार्य प्रगति पर है।विधायक ने कहा कि बांदीकुई में लंबे समय से महिला कालेज की मांग चली आ रही थी। इस पर सरकारी महिला कालेज स्वीकृत करवाकर जमीन भी अलॉट भी करवाकर इसके नए भवन का काम चालू हो गया है। इसी प्रकार राजकीय अस्पताल के नए भवन निर्माण के लिए जमीन अलॉट करवा दी है। बसवा एवं बैजूपाड़ा को नई पंचायत समिति बनवाकर बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में 14 नई ग्राम पंचायतें बनवाई। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की समस्या के समाधान के लिए 70 करोड रुपए की सड़कें स्वीकृत कराई। पेयजल के लिए 160 सिंगल पाइंट व हैंडपंप स्वीकृत कराए।बसवा में रेलवे फाटक की समस्या के समाधान के लिए अंडरपास व मुख्य मार्ग पर पुलिया का काम शुरु करवा दिया है। बडियाल कलां में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन, गुढ़ाकटला के अस्पताल में सुविधाओं में बढ़ोतरी करने, रोडलाइट, सीसीटीवी कैमरे लगाने, सोलर पाइंट के लिए करीब 30 लाख रुपए स्वीकृत किए।बांदीकुई में बालिका आवासीय स्कूल, कुटी बांदीकुई में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वीकृत कराई। इसके अलावा पशुपालन के क्षेत्र में आधा दर्जन पशु उपस्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत कराए। बांदीकुई शहर के गांधी पार्क में आने वाले लोगों को सुविधा मिले इसके लिए साज सज्जा का सामान लगवाया। सिकंदरा रोड स्थित बस स्टैंड को केंद्रीय बस स्टैंड का दर्जा दिलवाया। रोडवेज के रुट स्वीकृत करवाकर बसे चालू करवाई। शहर के प्रमुख मार्गो पर पांच प्रवेशद्वार बनवाए। इसके अलावा आगरा रेलवे फाटक की समस्या के समाधान के लिए डबल फाटक व फाटक की चौडाईकरण का कार्य करवाया गया।गोपाल बगीची से जेल चौराहे तक तीन करोड 10 लाख रुपए की लागत से सडक का नवीनीकरण करवाया।

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